Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 dicembre: baci tra Alessandro e Roberta

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 dicembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 13 dicembre, con una nuova puntata dedicata al trono over. Le dame e i cavalieri della versione senior del dating show di canale 5 continuano a regalare emozioni e colpi di scena. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la nuova puntata dovrebbe aprirsi con Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Dopo aver annunciato l’intenzione di ricominciare a frequentarsi, i due sono usciti insieme e, a cena, non sono mancati i baci. Il cavaliere salernitano conferma di essere stato bene con Roberta aggiungendo, però, di voler conoscere altre persone.

In particolare, Alessandro svela di voler conoscere meglio una dama a cui vorrebbe lasciare il numero di telefono senza, tuttavia, svelare l’identità. L’atteggiamento di Alessandro fa così infuriare Roberta che, invece, vorrebbe conoscere il nome della dama a cui il cavaliere è interessato.

Uscite per Barbara De Santi e Ida Platano

Novità anche sul fronte Barbara De Santi. Dopo averlo conosciuto nella scorsa puntata, Barbara ha deciso di uscire con un signore sardo. U due sono stati molto bene insieme, ma non c’è stato alcun bacio. Continua, inoltre, il percorso di Ida Platano. La dama, oltre a Mario e David, ha deciso di conoscere Ernesto, un ex cavaliere del trono over che è tornato in studio esclusivamente per conoscerla.

I due sono usciti e Ida, durante il confronto al centro dello studio, spiega di essere stata molto bene perché lui, in esterna, si è aperto molto raccontandole diverse cose della sua vita. Nessuna novità, invece, per Alessio e Claudia che sembrerebbero aver chiuso definitivamente mentre Emanuela e Marco Antonio sembrerebbero aver fatto pace.











