Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 settembre: l’arrivo della tronista Manuela Carriero

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 settembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 13 settembre, alle 14.45 su canale 5, con una nuova puntata nel corso della quale Maria De Filippi presenterà al pubblico la nuova tronista Manuela Carriero. Dopo la presentazione dei tronisti Brando e Cristian Forti, nel corso dell’appuntamento odierno, il pubblico di canale 5 conoscerà l’unica tronista che proverà a cercare l’amore tra i corteggiatori che hanno accettato di partecipare ad un appuntamento al buio. Tornata single dopo la fine della storia con Luciano Punzo, Manuela ha accettato di cercare l’amore in tv. Riuscirà a trovare il suo principe azzurro?

Nel corso della puntata, però, non mancherà spazio anche per le dame e i cavalieri del trono over. Maria De Filippi concederà spazio ai nuovi protagonisti che, al centro dello studio, si presenteranno rispondendo anche alle domande di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Il confronto tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura

Dopo la proposta di matrimonio di Giuseppe a Gabriela, anche nella puntata di Uomini e Donne del 13 settembre ci sarà spazio per un confronto per una delle coppie di Temptation Island 2023. Ad accomodarsi al centro dello studio, per un faccia a faccia, saranno Francesca Sorrentino e Manuel Maura che si sono lasciati al termine dell’avventura nel villaggio dell’amore.

Al termine del confronto, per Francesca Sorrentino che è ancora ufficialmente single, arriveranno anche le parole di Maria De Filippi su un futuro quanto molto probabile trono. Per scoprire, tuttavia, ciò che accadrà nel dettaglio, non ci resta che aspettare le 14.45 per l’inizio della nuova puntata.

