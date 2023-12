Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 dicembre: torna il sereno tra Emanuela e Marco Antonio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 dicembre

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 15 dicembre, con un appuntamento dedicato prevalentemente al trono over. Dopo l’ampio spazio dedicato ad Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua che, dopo aver deciso di rifrequentarsi, sono già alle prese con una crisi per la scelta di lui di conoscere altre donne, Maria De Filippi si occuperà degli altri protagonisti. Tra le coppie che stanno maggiormente incuriosendo il pubblico c’è quella formata da Marco Antonio ed Emanuela. Tra i due c’è stato un feeling immediato ma, di fronte ai dubbi di Emanuela, Marco Antonio aveva deciso di conoscere altre donne, in particolare Roberta Di Padua con cui c’è stato anche un bacio per poi tornare sui propri passi.

Emanuela, nonostante la delusione, ha deciso di concedere una seconda possibilità a Marco Antonio con cui è tornato il sereno come si evincerà dalla nuova puntata del dating show. Nessun ritorno, invece, per Alesso e Claudia.

Nuovi corteggiatori per Gemma Galgani e Aurora Tropea?

Tra gli altri protagonisti della puntata, inoltre, potrebbero esserci anche Gemma Galgani e Aurora Tropea. Entrambe le dame hanno avuto diverse frequentazioni, ma nessuna delle due ha trovato il principe azzurro. Gemma, attualmente, sta conoscendo il 50enne Antonio: sarà quello giusto? Aurora, invece, dopo la fine dell’ultima frequentazione, è ancora alla ricerca della persona giusta: per lei arriveranno nuovi pretendenti?

Nuovi corteggiatori, inoltre, potrebbero arrivare per Ida Platano che, dopo varie esterne con David e Mario, sta conoscendo anche Ernesto Russo, ex cavaliere del trono over nella stagione 2015 e che, con una sola esterna, ha già conquistato la fiducia della dama.











