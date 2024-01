Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 gennaio: Mario vuole andare via, la reazione di Ida Platano

Uomini e donne, anticipazioni puntata 15 gennaio

Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 15 gennaio, con una nuova ed imperdibile puntata. Occhi puntati su Ida Platano che deve fare i conti con la crisi di Mario Cusitore. Nella scorsa puntata, il corteggiatore è stato al centro di una segnalazione. Una ragazza è arrivata in studio per svelare di aver ricevuto diversi messaggi da Mario il quale ha ammesso di averlo fatto in un momento in cui aveva litigato con Ida. Dopo le scuse, Tra Ida e Mario sembrava tutto tornato alla normalità, almeno fino ad oggi. Come svelano le anticipazioni di WittyTv, infatti, nella puntata in onda oggi, Mario Cusitore sarà alle prese con una profonda crisi.

In camerino, lontano dallo studio, Mario spiega a Ida di voler lasciare la trasmissione dopo la segnalazione. La tronista, con un atteggiamento di totale comprensione, prova a capire le sue ragioni e alla fine riesce a convincerlo a restare in studio.

Manuela tra Alessio e Daniele

Non solo trono classico nella puntata di Uomini e donne in onda oggi. Al centro dello studio, Maria De Filippi chiamerà Manuela che sta uscendo con Alessio. Quest’ultimo, chiusa la storia con Claudia con cui ha dato vita a numerose dinamiche tra vari tira e molla, ha deciso di rimettersi subito in gioco. Tuttavia, la frequentazione con Manuela non sta andando nel migliore dei modi. La dama, infatti, confessa di essere stanca di essere sempre messa in secondo piano da Alessio al punto da aver deciso di lasciarlo in panchina per una sera.

Accanto ad Alessio, così, si accomoda Daniele con cui la dama intende portare avanti la frequentazione. Quale sarà, invece, la reazione di Alessio? Accetterà di dividere la conoscenza con la stessa dama con un altro uomo?











