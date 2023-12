Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 dicembre: Alessandro tra Roberta e Cristina

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 dicembre

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 20 dicembre, alle 14.45 su canale 5. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, tornano ad accomodarsi Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Dopo il ritorno in studio di quest’ultimo, Roberta aveva deciso di ricominciare a frequentarlo e, durante la prima cena, c’erano stati diversi baci. Complice la volontà di Alessandro di conoscere altre dame, Roberta si era allontanata per poi tornare sui suoi passi. Nella puntata in onda oggi, tra i due ci sarà l’ennesimo colpo di scena.

Alessandro, infatti, racconterà di voler conoscere Cristina Tenuta e di averla invitata a bere un caffè dopo averle fatto recapitare dei palloncini in camerino. Cristina, tuttavia, affermerà di non essere interessato, ma Roberta, furiosa, tornerà al proprio posto rifiutando più volte di ballare con il cavaliere.

Tutto finito tra Alessio e Claudia

La nuova puntata di Uomini e Donne continuerà ancora con il trono over. Al centro dello studio torneranno a sedersi Alessio e Claudia. Dopo la scelta di lui di chiudere la storia, i due avevano avuto un riavvicinamento. Alessio, infatti, aveva accettato di vedere nuovamente Claudia per avere un ultimo confronto che, tuttavia, non ha fatto cambiare idea al cavaliere. I due, infatti, racconteranno di aver chiuso definitivamente la frequentazione.

Al centro dello studio, poi, si accomoderà Marco per il quale scenderà Serena, una donna che vive in un paese in provincia di Bari e che lavora come truccatrice. Marco deciderà di tenerla, di trovarla interessante e di volerla conoscere.











