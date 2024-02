Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 febbraio 2024: Orfeo lascia il programma

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 febbraio

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 21 febbraio, con una nuova puntata in cui non mancheranno i colpi di scena. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione del 12 febbraio 2024. Al centro della puntata dovrebbe esserci Orfeo, il cavaliere 70enne che aveva cominciato a conoscere Barbara De Santi la quale, tuttavia, dopo pochi appuntamenti, ha preferito chiudere non gradendo alcuni lati caratteriali del cavaliere. Quest’ultimo, nel corso delle scorse puntate, ha conosciuto altre dame e ha espresso un interesse nei confronti di Tina Cipollari con cui si è anche concesso un ballo.

Nel corso della puntata in onda oggi, Orfeo sarà il protagonista di una dura discussione con Gianni Sperti. In seguito alle durissime critiche ricevute dall’opinionista, il cavaliere lascerà lo studio.

Ida Platano tra Pierpaolo e Sergio

Spazio, poi, al trono classico. Ida Platano è alla ricerca del principe azzurro e tra i tanti corteggiatori, dopo aver eliminato Mario Cusitore a causa delle continue segnalazioni, ha scelto di concentrarsi su Sergio e Pierpaolo. Nella puntata in onda oggi, Ida raggiungerà Sergio in ospedale dove è ricoverata la zia. Esterna anche con Pierpaolo con cui il feeling cresce appuntamento dopo appuntamento.

Tornado al trono over, infine, al centro dello studio, nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, si accomoderà Diego Tavani. Dopo una prima esperienza, Diego è tornato nel parterre per trovare la donna della sua vita. Tra le tante dame, Diego ha scelto di uscire con Asmaa con cui, però, non è scattato nulla.











