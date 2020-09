Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 21 settembre: verso la scelta di Jessica!

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 21 SETTEMBRE

Signori e signore inizia oggi ufficialmente il conto alla rovescia in attesa della nuova puntata di Uomini e donne e della scelta di Jessica. Sì, avete letto bene. La bella tronista di Uomini e donne è arrivata come un vulcano in eruzione nella sua bella poltrona di tronista tirandosi addosso le critiche e le accuse di tutti coloro che l’hanno trovata un po’ troppo snob e molto impuntata sui ruoli all’interno della trasmissione. La bella Jessica tornerà a parlare e ballare con il suo Davide ma chi ha seguito le anticipazioni della registrazione andata in scena in questo fine settimana e che andrà in onda alla fine di questa, sa già che la tronista ha fatto la sua scelta lasciando lo studio con il corteggiatore per tenerlo lontano da tutti e tutto ma, soprattutto da Sophie che sembrava interessata a lui.

GEMMA GALGANI DI NUOVO AL CENTRO DELLO STUDIO?

Dall’altra parte abbiamo Gemma Galgani. La dama dovrebbe tornare protagonista insieme al resto del trono over proprio nella puntata di oggi, 21 settembre, tornando al centro dello studio di nuovo single dopo la rottura con Paolo. Sicuramente le polemiche non mancheranno perché anche quando non si trova al centro per parlare delle proprie conoscenze nel programma, Tina Cipollari coglie sempre l’occasione per darle contro. Ciliegina sulla torta saranno le polemiche legate al comportamento di Armando che è ormai entrato in conflitto con i giovani tronisti per le corteggiatrici. Troverà pace alla fine anche lui? Anche Nicola sembra pronto a virare sulle corteggiatrici giovani dopo l’esperienza con Gemma…



