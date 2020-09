Uomini e Donne/ Anticipazioni 17 settembre: esterna per Sophie e Facundo?

La nuova stagione di Uomini e Donne è ormai entrata nel vivo. Tra i protagonisti del trono classico, quella che sembra già molto presa è Jessica Antonini che, con il corteggiatore Davide, considerato un sosia di Can Yaman, ha avuto un mezzo colpo di fulmine. La conoscenza tra la corteggiatrice bruna e Davide continua a gonfie vele. La stasse cosa non è accaduta a Sophie Codegoni che non ha ancora trovato un corteggiatore che le piaccia davvero. Dopo il flop dell’esterna con Ludovico, Sophie ha deciso di provarci con l’argentino Facundo che, nelle scorse puntate, si è messo in mostra per una discussione con Jessica. Se la Antonini ha deciso di eliminare Facundo, Sophie ha deciso di concedergli una possibilità portandolo in esterna. Le immagini saranno trasmesse nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 17 settembre?

DAVIDE E GIANLUCA, I TRONISTI DI UOMINI E DONNE SI CONTENDONO UNA CORTEGGIATRICE?

La puntata odierna di Uomini e Donne potrebbe essere dedicata anche ai due tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis che sono agli inizi del loro percorso, esattamente come le colleghe donne. Nel corso della registrazione del 3 settembre, Davide e Gianluca, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, sono usciti con la stessa ragazza dimostrando di non avere gusti così diversi. Il momento dei due tronisti che si contendono la stessa ragazza andrà in onda proprio oggi? Tra i vari momenti del trono classico, dovrebbero trovare spazio anche gli altri protagonisti del trono over in particolare Armando Incarnato con una decisione che scatena la reazione di Tina Cipollari e Valentina Autiero alle prese con l’arrivo di un nuovo corteggiatore.



