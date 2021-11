Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 23 novembre: Roberta bacia Luca e Samuele

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 novembre

Oggi, martedì 23 novembre, alle 14.45 su Canale 5 va in un onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Nella puntata di ieri Gemma Galgani ha conosciuto un nuovo cavaliere, dopo il “due di picche” di Costabile Albore. Francesco, 72 anni, ha vissuto una vita piena e attualmente vive a Roma. Secondo Tina, l’uomo non ha i requisiti adatti per affascinare la dama torinese. Non è mancata una discussione tra Gemma e Costabile: il cavaliere ha ribadito di aver chiuso la loro conoscenza perché ha sentito la pressione di dover cambiare le sue abitudini e il suo modo di essere. Ampio spazio al trono classico. Maria De Filippi ha informato Andrea Nicole che il suo corteggiatore Ciprian, dopo aver ammesso di essere innamorato della tronista ha deciso di non continuare a corteggiarla: “Che strano modo di amare. Io dovevo andare da Alessandro, non avrei potuto fare altrimenti perché avevo delle cose da chiarire. Vado a cercarlo, non può farmelo dire da te”, ha replicato la tronista.

Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Ciprian assente, la tronista: "Vado a cercarlo"

Uomini e Donne: baci in esterna e un addio…

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, si parla della tronista Roberta. Nelle prossime esterne con Luca e Samuele, la tronista bacia entrambi i corteggiatori. La ragazza ammette il suo interesse per entrambi e di essere molto confusa. Per quanto riguarda il trono over, invece, Marcello esce con Jessica: ma le cose non sono andate bene, sembra che il cavaliere si siano che addormentato. Dopo aver eliminato tre dame arrivate in studio per lui, Marcello comunica di voler lasciare il programma. Scoppia così una lite con Armando, che accusa l’agente immobile di aver mentito sulla sua estate. In studio tutti prendono le difese di Marcello e Maria De Filippi sgrida il parrucchiere per essersi fidato di una fonte poco attendibile. Le anticipazioni rivelano anche che Andrea Nicole torna in studio con Ciprian…

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari e nuove conoscenze?Andrea Nicole Uomini e Donne/ La sua transizione dopo le difficoltà con i genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA