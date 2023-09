Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 settembre: Brando e Cristian, esterne con Beatriz?

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 26 settembre

Nuova settimana e nuova puntata di Uomini e Donne che torna in onda oggi, lunedì 26 settembre, alle 14.45 su canale 5. Maria De Filippi, con Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, è pronta ad accogliere al centro dello studio i nuovi tronisti. I protagonisti del trono classico sono Brando, Manuela Carriero e Cristian Forti. L’ex protagonista di Temptation Island, salita sul trono dopo la fine della storia con Luciano Punzo, ha cominciato a conoscere i suoi corteggiatori. Dopo averne eliminato uno, ha deciso di tenere Michele Longobardi che ha conquistato le simpatie degli opinionisti e del pubblico in studio con la sua ironia. Tuttavia, a catalizzare l’attenzione dei telespettatori sono stati, finora, i tronisti Brando e Cristian.

Dopo aver scelto ragazze diverse per rompere il ghiaccio con le prime esterne, Cristian e Brando sembrano presi dalla stessa corteggiatrice ovvero Beatriz che, stando alle anticipazioni, dovrebbe essere la protagonista indiscussa della putata di oggi.

Beatriz tra Cristian e Brando

Come svelano le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, nel corso dell’appuntamento odierno, dovrebbero accomodarsi Cristian e Brando. Dopo aver scelto di uscire con Valeria, eliminandola in seguito, e lasciando a casa Beatriz, Brando ha deciso di uscire nuovamente con quest’ultima. Tuttavia, la corteggiatrice è entrata nel mirino anche di Cristian che, dopo averle dichiarato il proprio interesse durante un incontro in camerino, ha deciso di portarla in esterna. In studio, però, la scelta di Beatriz di uscire anche con Brando, non lascerà indifferente Cristian.

Spazio, poi, anche al trono over con Silvio che è tornato in trasmissione e sta conoscendo una nuova dama. Spazio anche ai nuovi protagonisti del parterre maschile come Marco che sembra interessato a diverse dame.

LEGGI ANCHE:

