Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 settembre: Gemma e il weekend in Sardegna con Maurizio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 settembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 27 settembre, con una puntata imperdibile. Dopo la scelta di Tina Cipollari di organizzare il viaggio di Gemma Galgani per permetterle di trascorrere qualche giorno con Maurizio, il cavaliere che sta conoscendo, nella puntata di oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi partirà proprio dal racconto della dama di Torino. Gemma e Maurizio sono stati insieme in Sardegna dove lui aveva un impegno di lavoro. Al centro dello studio, Gemma non nasconde la gioia del tempo trascorso con il cavaliere.

Tra la Galgani e Maurizio, infatti, la frequentazione procede a gonfie vele e la dama non nasconde il proprio interesse nonostante più persone, in primis Gianni Sperti e Tina Cipollari, continuino a metterla in guardia non fidandosi del cavaliere.

Barbara De Santi chiude con Alessio

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, ci sarà spazio anche per gli altri protagonisti del parterre del trono over. Al centro dello studio, salvo colpi di scena, si accomoderà Barbara De Santi che sta conoscendo Alessio il quale, nonostante la differenza d’età, ha deciso di continuare a conoscerla senza rinunciare, tuttavia, alla frequentazione con altre persone. Barbara, tuttavia, dopo aver scoperto del bacio tra Alessio e un’altra dama, decide di chiudere la conoscenza.

Nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, inoltre, non mancheranno le discussioni. Stavolta, però, i protagonisti non saranno Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma due dame del trono over ovvero Roberta Di Padua e Cristina.

