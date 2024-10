Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 ottobre 2024, dove siamo rimasti

Partiamo con le anticipazioni di Uomini e Donne per la giornata di oggi 30 ottobre 2024. Il programma di Maria De Filippi prosegue a gonfie vele, con nuovi personaggi e nuove dinamiche che ormai da un mese hanno conquistato il pubblico di questa edizione 2024-2025. Prima di andare a scoprire cosa vedremo nella puntata, ricapitoliamo quello che è successo ieri, con Cristina Tenuta che è stata la prima a sedersi al centro studio dato che per lei è arrivato Ernesto, un nuovo cavaliere. La dama è stata attaccata dagli opinionisti per il fatto di rifiutare sempre tutti coloro che arrivano per conoscerla.

Poi è stato il turno di Alessio e Prasanna: tra loro c’è stata fin da subito una certa complicità e si vede! Chissà se presto usciranno insieme! Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne abbiamo visto anche Martina De Ioannon, che ha voluto chiarire con Ciro. Dopo di lei si è parlato molto di Francesca, che è uscita con Gianmarco, con il quale pare avere un grande feeling. Il ragazzo è apprezzatissimo anche sui social, dove i fan commentano che sarebbe un ottimo tronista, chissà! Si conclude tutto con Mario e il suo rapporto incomprensibile con Margherita, la quale vuole conoscerlo ancora nonostante i problemi tra loro.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 ottobre 2024: Francesca continua le esterne, Barbara esplode di rabbia

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella prossima puntata si parlerà ancora di Francesca Sorrentino, la nuova tronista di questa edizione che dopo essere partita con un po’ di tentennamenti, sta continuando il suo percorso a gonfie vele. Tanto criticata dal pubblico ma tanto decisa di quello che vuole dopo la storia con Manuel Maura, Francesca Sorrentino continua a conoscere i suoi corteggiatori, e per ora i più gettonati sono Paolo e Gianmarco. Nella prossima esterna uscirà però con Francesco, e gli altri corteggiatori ci rimarranno molto male.

Si passerà poi a Barbara De Santi, che quest’anno è più agguerrita che mai. Dopo tanto tempo a Uomini e Donne, la dama non accetta più compromessi e pare essere decisa a trovare l’uomo della sua vita. Grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne, sappiamo che Barbara ha avuto una reazione esplosiva con l’ultimo cavaliere arrivato per lei. Il motivo? Dopo un bacio in esterna, lui ha annunciato in studio di non darle l’esclusiva e di non escludere di voler conoscere altre donne nel programma.

Dopo la scenata di gelosia di Barbara con il nuovo cavaliere si continuerà a parlare di Fabio e Gemma, che continuano ad uscire insieme nonostante l’inizio poco convinto della dama. Fabio, che viene dal Canada, è riuscito a conquistare la nostra Gemma Galgani anche grazie alla sua spontaneità nel ballo e grazie all’incitamento di Gianni e Tina, che credono molto nella loro frequentazione.

Ma dove vedere Uomini e Donne? Come sappiamo, ormai da anni le puntate vanno in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45 fino alle 16 su Canale 5. Per chi volesse rivedere le puntate precedenti o collegarsi in diretta streaming, la piattaforma Mediaset Infinity mette a disposizione tutte le puntate e le dirette del palinsesto.