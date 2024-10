Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 ottobre 2024

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata in onda oggi, mercoledì 23 ottobre 2024 vedono protagonista Barbara De Santi. La dama, nelle scorse puntate, ha conosciuto Gabriele, un signore di 52 anni che arriva da Monza e che ha alle spalle un matrimonio finito. Dopo il primo incontro in studio, Barbara ha deciso di concedergli una possibilità e di provare a conoscerlo. “Io vorrei conoscerlo, mi piacciono quelli paciocconi”, il commento di Barbara in studio.

Una decisione che ha sorpreso Tina Cipollari e Gianni Sperti che, però, approvano la sua scelta. Nella puntata in onda oggi, Barbara e Gabriele si accomoderanno al centro dello studio per raccontare i dettagli della prima uscita insieme. Tra i due, la conoscenza, sembra sia iniziata nel migliore die modi.

Marcello Messina e Giada: nuova coppia a Uomini e Donne?

Spazio, poi, a Marcello Messina che sta uscendo con Giada Rizzi che, nelle scorse puntate, è uscita anche con il cavaliere Andrea. Dopo la terza uscita con Marcello, Giada ha ammesso di stare bene con lui e di aver gradito anche il bacio. Marcello, da parte sua, nonostante le delusioni vissute in passato, appare molto entusiasta della conoscenza della dama e pronto a vivere totalmente tale rapporto.

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, poi, al centro dello studio, si accomoderà anche Aurora Tropea. Maria De Filippi annuncia la presenza di un nuovo cavaliere per lei ma la dama decide di non conoscerlo non provando alcuna curiosità nei suoi confronti.

Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon: nuove esterne a Uomini e Donne

Spazio, poi, al trono classico con Francesca Sorrentino che, dopo aver ripescato Paolo, precedentemente eliminato, continua ad uscire con lui. Nella nuova esterna, si sono concessi un appuntamento in un ristorante napoletano a Roma e tra loro non sono mancati i sorrisi e i momenti spensierati.

Al centro dello studio, dopo lo sfogo in lacrime per le critiche ricevute durante la prima parte del percorso sul trono, Martina De Ioannon è uscita in esterna cn Mattia e, al termine dell’appuntamento, il corteggiatore le ha anche regalato la felpa.