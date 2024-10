Mario Cusitore: inaspettata decisione di Margherita Aiello a Uomini e Donne

Colpo di scena a Uomini e Donne nel corso della puntata in onda lunedì 21 ottobre 2024. Maria De Filippi apre la puntata permettendo a Tina Cipollari di fare un saluto a Cristina, incontrata in autogrill e che le ha offerto diverse cose da mangiare. La conduttrice, poi, chiama al centro dello studio Morena Farfante e Margherita Aiello per poi riassumere la situazione con Mario Cusitore attraverso un filmato al termine del quale Margherita spiega perché ha deciso di ricontattare Mario dandogli una seconda possibilità nonostante avesse deciso di chiudere.

“Ho ragionato e riflettuto. Rispetto all’altra volta che avevo deciso di interrompere, allo stesso tempo mi sono data delle colpe. Questo è solo l’inizio di una conoscenza. Abbiamo parlato al telefono e abbiamo organizzato di vederci“ – racconta Margherita spiegando di essere andata a cena con Mario e di essere stata benissimo. “Abbiamo capito che ci piacciamo e c’è interesse reciproco. La serata che abbiamo trascorso mi è rimasta impressa positivamente“. Morena, poi, svela che non ha dormito con Mario, ma Tina Cipollari sbotta: “Non ci credo”.

Mario Cusitore e il confronto con Morena Farfante a Uomini e Donne

Mario Cusitore chiede a Morena Cusitore il motivo della sua decisione di chiudere la frequentazione. “Hai voluto raccontare tutto solo per ferirmi perché sapevi che io non volevo per rispetto alla mia famiglia. Ti sei comportato da cafone”, spiega Morena che ribadisce di voler chiudere la frequentazione. Maria De Filippi fa così accomodare Morena mentre margherita ribadisce di voler continuare a frequentare Mario.

Gianni Sperti, tuttavia, la esorta a non farsi aspettative. “Ti ricordo che l’anno scorso ha fatto un tatuaggio dopo due settimane. Non dare importanza al gesto di farti conoscere il gatto o la mamma”, dice l’opinionista ma Margherita non cambia idea.

