Uomini e donne, anticipazioni puntata 4 dicembre 2024

Puntata assolutamente imperdibile quella di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, alle 14.45 su canale 5. Salvo clamorosi colpi di scena, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, oggi dovrebbe andare in onda una puntata in cui Gemma Galgani rivivrà le delusioni del passato. La dama di Torino che ha cominciato la nuova stagione del programma di Maria De Filippi con tanta fiducia, ha già affrontato varie delusioni sentimentale, in primis quella con Valerio che, arrivato in trasmissione per conoscerla, è andato poi via dopo una segnalazione che ha lasciato l’amaro in bocca a Gemma.

L’arrivo, tuttavia, di Fabio Cannone, aveva riaperto il cuore di Gemma che, tuttavia, nella puntata in onda oggi, vivrà un momento davvero complicato, ancora a causa di una segnalazione sul cavaliere con cui era pronta ad investire i propri sentimenti.

La segnalazione su Fabio Cannone

Fabio Cannone si è lasciato andare ad una dichiarazione importante per Gemma Galgani che, tuttavia, di fronte ad alcuni atteggiamenti del cavaliere, è rimasta con i piedi per terra. Nella puntata in onda oggi, così, la dama di Torino porta in studio una segnalazione clamorosa su Fabio che, in Spagna, frequenterebbe una donna. La puntata si apre con un filmato in cui Tina Cipollari porta un completo intimo a Gemma che, in studio, parla poi della segnalazione.

Fabio, di fronte a tale argomento, non volendo che si indaghi nella sua vita, decide di andare via senza fornire spiegazioni e lasciando tutti, in primis Gianni Sperti e Tina Cipollari, senza parole.

Sabrina e la conoscenza con Diego

La puntata di Uomini e Donne, poi, dovrebbe continuare con Barbara De Santi per la quale, in studio, arrivano due nuovi cavalieri pronti per conoscerla. Spazio, inoltre, a Sabrina che sta continuando ad uscire con Diego, un nuovo cavaliere del parterre. Tra i due non ci sono stati solo baci, ma sono andati oltre.

Al centro dello studio, però, la dama scopre che Diego sta uscendo anche con Cristina, un’altra dama del parterre e, delusa, decide di chiudere la frequentazione.

