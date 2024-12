Fabio Cannone: la storia con Gemma Galgani continua a Uomini e Donne

Fabio Cannone, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, dopo aver vissuto per anni in Canada, è tornato in Italia decidendo di rimettersi in gioco partecipando al programma di Maria De Filippi per conoscere e corteggiare Gemma Galgani. Dopo un primo appuntamento di conoscenza, Gemma e Fabio hanno deciso di continuare la frequentazione e tra i due il rapporto sta diventando sempre più importante. Da parte della dama che continua a non trovare pace sentimentalmente, Fabio rappresenta l’occasione di poter vivere momenti piacevoli. Tuttavia, il mancato bacio ha fatto sorgere dei dubbi a Gemma che, tuttavia, ha deciso di portare avanti la frequentazione.

Dopo aver chiesto tempo a Gemma per potersi abituare alla presenza di una donna diversa dalla moglie con cui ha vissuto 40 anni, Fabio si sta lasciando sempre più andare come accade nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 2 dicembre 2024.

Fabio Cannone, Gemma Galgani e l’amore platonico

Nella puntata di Uomini e Donne del 2 dicembre 2024, Maria De Filippi manda in onda l’esterna fatta da Gemma e Fabio durante la quale c’è stato un bacio. Il cavaliere, inoltre, ha anche detto ti amo a Gemma che, però, in studio, fa notare come il loro sia “un amore platonico” anche se ammette di provare dei sentimenti.

Tina Cipollari nota una Gemma abbastanza frenata rispetto al passato e chiede alla dama il motivo di tale atteggiamento. La Galgani, però, sottolinea come non possa saltare addossio a Fabio spiegando che l’iniziativa dovrebbe arrivare anche da lui. Nonostante tutto, i due decidono di continuare a frequentarsi.