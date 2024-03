Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 marzo 2024: Ernesto e Barbara, nuovo confronto in studio

Uomini e donne, anticipazioni puntata 8 marzo 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, alle 14.45 su canale 5, con l’ultima puntata della settimana. Dopo la puntata interamente dedicata alla sfilata femminile con Tina Cipollari show, nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi dovrebbe tornare ad occuparsi di Ernesto Russo e Barbara De Santi. Dopo qualche appuntamento, Ernesto ha deciso di chiudere la frequentazione non avendo gradito alcuni atteggiamenti di Barbara. Una decisione arrivata dopo una telefonata tra Barbara e la nipote di Ernesto che è andato su tutte le furie.

Scelta Brando a Uomini e Donne: salta tutto in extremis/ Tutto pronto ma lui dice no: ecco cosa ha deciso

Nella puntata in onda oggi, Ernesto e Barbara racconteranno cos’è successo dopo l’ultimo scontro in studio. i due si sono parlati e confrontati ma senza una vera riconciliazione. Ernesto, infatti, non ha alcuna intenzione di ricominciare a frequentare la dama.

Uomini e Donne: oggi il primo bacio tra Ida Platano e Pierpaolo?

La puntata di Uomini e Donne odierna, poi, dovrebbe continuare con il trono classico0, in particolare con il trono di Ida Platano. La tronista ha portato in esterna Pierpaolo e tra i due è scattato il bacio. Di fronte all’esterna tra Ida e Pierpaolo, Mario Cusitore ha reagito duramente uscendo dallo studio e non solo.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIO0NI REGISTRAZIONE 7 MARZO 2024/ Brando spiazza, gesto di Mario per Ida

Come hanno svelato le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Brando non solo ha lasciato lo studio, ma ha anche dichiarato di voler abbandonare la trasmissione e di non voler più corteggiare Ida che, invece, ha trovato esagerata la reazione di Mario anche se, dopo aver finito di commentare l’esterna con Pierpaolo, ha chiesto di poter andare da lui per avere un chiarimento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA