Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 9 gennaio 2025: dove eravamo rimasti

C’è grande attesa per le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, dato che si parla di un periodo molto delicato per il percorso di uno dei tronisti, Michele Longobardi. Stando agli spoiler usciti negli ultimi giorni, il bel napoletano avrebbe ingannato la redazione, “vincendo” così la cacciata definitiva da Maria De Filippi. Nell’ultima puntata andata in onda ieri 8 gennaio 2025 ci sono stati i primi segnali di qualcosa di poco chiaro da parte del tronista.

Michele ha eliminato Mary, che mentre usciva ha lasciato intendere di essere sicura che il ragazzo sia un bugiardo. “Io so cos’hai fatto” ha detto mentre lasciava definitivamente Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice. Stranamente, nessuno ha approfondito l’insinuazione della giovane, e la puntata è continuata con Amal e con Veronica, con la quale è scattato un bacio nell’ultima esterna. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, tra la puntata di oggi 9 gennaio 2025 e domani 10 gennaio andrà in onda lo “sbugiardamento” del tronista da parte delle corteggiatrici che riveleranno la presenza di un profilo falso volto a contattare le ragazze.

Uomini e Donne anticipazioni, la cacciata di Michele e le esterne di Martina e Francesca

Grande caos a Uomini e Donne! Dopo il trono finito malissimo di Alessio ora tocca a Michele Longobardi. Entrambi hanno preso in giro la redazione, le corteggiatrici e Maria De Filippi portando avanti altre frequentazioni al ddi fuori del programma. Michele si troverà senza corteggiatrici dopo la notizia del profilo falso e di una possibile fidanzata con la quale è stato beccato grazie a una segnalazione. Inutile dire che alla conduttrice non resterà che salutarlo e tornare alla caccia di nuovi tronisti per concludere la stagione. Si passerà poi a Francesca e Martina, le due troniste che invece sembrano credere profondamente allo spirito del programma.

Francesca ha fatto un’esterna con Gianmarco, ma quest’ultimo non ha voluto entrare in studio. Martina De Ioannon, che ha annunciato la data della scelta, ha portato fuori Ciro e gli ha dedicato una romantica canzone. Mentre andavano in onda le immagini dei due, Gianmarco si è detto profondamente infastidito e ha minacciato di dirle di no al momento della scelta. Passiamo ora al trono over, con Gemma Galgani che ha da poco concluso la relazione con Fabio. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne arriverà un nuovo cavaliere per la dama torinese, ma scoppierà un caos per via dell’intervista di Tina Cipollari che poco tempo fa è stata intervistata da Federica Fagnani a Belve.

Uomini e Donne, dove vederlo in diretta e in streaming

Uomini e Donne va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14.45 fino alle 16 prima del daytime di Amici. Per seguire il programma basta collegarsi su Canale 5 all’orario della messa in onda, oppure accedere alla piattaforma Mediaset Infinity per guardare Uomini e Donne in streaming.