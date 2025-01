Uomini e Donne, Martina De Ioannon insieme a Ciro Solimeno: ultima esterna prima della scelta (Foto e Video)

La scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è sempre più vicina, nella scorsa registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi la tronista romana ha annunciato di essere pronta a rivelare chi tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri ha conquistato il suo cuore. Tuttavia, prima della scelta ci sarà la famosa ‘esterna di un giorno’ con entrambi i suoi corteggiatori. E proprio pochi istanti fa il sempre attento Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto delle interessanti segnalazioni sull’ultima esterna tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno.

Martina e Ciro di Uomini e Donne proprio in questo momento stanno facendo la loro ultima esterna e su LolloMagazine sono state pubblicati in anteprima le foto e i video dell’ultima esterna di Martina De Ioannon con Ciro Solimeno prima della scelta a Uomini e Donne. Nel post in questione si vede la tronista romana ed il suo corteggiatore napoletano passeggiare tra i vicoli di Torre Annunziata, paese d’origine di Ciro e dove già in passato è stata la location di alcune loro esterne. Sono trapelati anche altri dettagli, sembra infatti che il giovane abbia voluto presentare la 26enne ai sui amici più stretti e cari.

Martina De Ioannon annuncia la scelta a Uomini e Donne: chi sarà tra Ciro e Gianmarco?

Martina è stata beccata insieme a Ciro per la loro ultima esterna di Uomini e Donne e nei prossimi giorni farà lo stesso anche l’altro suo corteggiatore Gianmarco. Cresce nel frattempo l’attesa per sapere chi dei due sarà la sua scelta. Era da tempo, infatti, che un trono non appassionava così tanto. Il percorso della tronista romana è stato contraddistinto da alti e bassi ma alla fine si è focalizzata sui due corteggiatori. Con entrambi ci sono state esterne importanti e confidenze, e persino baci passionali e inaspettati, ma anche liti e discussioni. Ciro Solimeno, napoletano di 22 anni ed ex calciatore ha dimostrato di essere un ragazzo dolce e sensibile e nelle scorse registrazioni le ha confessato di essersi innamorato. Gianmarco Steri, invece, romano di 28 anni, barbiere di professione puntata dopo puntata ha dimostrato di essere determinato, istintivo e passionale ed anche lui ha confessato, di essere invaghito della bella tronista. Chi dei due sarà la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne?

