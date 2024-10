Uomini e Donne anticipazioni martedì 8 ottobre: dove eravamo rimasti

Continua la nuova stagione di Uomini e Donne 2024, che anche se è incominciato da pochissimo tempo sta già iniziando a scaldare gli animi del pubblico e dei partecipanti. Protagonista assoluto della stagione è Mario Cusitore, il partenopeo ed ex radiofonico di Radio Kiss Kiss che lo scorso anno ha corteggiato Ida Platano. Dove siamo rimasti con le puntate di Uomini e Donne?

Nell’ultima puntata abbiamo visto al centro studio Mario Verona (detto Mariuccio da Maria De Filippi) e Mario Cusitore. Entrambi hanno raccontato delle loro conoscenze con Maura, Morena e Margherita. Intanto, Gemma Galgani continua con Raffaele ma ammette in centro studio di essere combattuta su di lui: non le piacciono le sue modalità di corteggiamento ma vuole andare avanti per paura di sbagliare di nuovo sul cavaliere, che ricordiamo essere sceso inizialmente per Barbara De Santi.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di martedì 8 ottobre 2024: Mario Cusitore dà un’altra chance a Maura

L’ultima puntata di Uomini e Donne si è chiusa con Martina e Ciro, i quali si stanno conoscendo piano piano. La tronista ha svelato di aver iniziato a sentire una certa chimica per il corteggiatore, ma di voler andar piano con lui a causa del suo modo di fare: “Lui è un po’ Don Giovanni“, ha ammesso la ragazza. Stando alle anticipazioni, martedì 8 ottobre 2024 andrà in onda la seconda parte della registrazione del 19 settembre, dove si parlerà del caso di Maura, la quale ha deciso di entrare nel programma per corteggiare Mario Cusitore. In puntata si parlerà anche di Gianluca, ex fidanzato di Maura: quest’ultimo avrebbe svelato che in passato, la dama non aveva un’opinione positiva su Mario, cosa che ha subito insospettito tutti, compresi gli opinionisti.

Mario continua poi dicendo che Maura ha accusato un forte mal di testa per tutta la serata, e lui si è convinto che era tutta una scusa per non continuare la conoscenza. Dopo una breve discussione, Mario sceglie di continuare comunque la conoscenza, siccome è molto attratto da lei. Anche la dama porta acqua al suo mulino, ammettendo di essere attratta da Cusitore da ormai tanto tempo, già da quando ha fatto i provini per entrare nel programma. Sarà una spiegazione sufficiente per dimostrare il suo interesse nei confronti del bel napoletano?

Anticipazioni Uomini e Donne: volano baci a profusione tra Gemma e Valerio, Gabriele prende una decisione con Sabrina

Si torna a Gemma, che come sappiamo in questa stagione di Uomini e Donne sta tenendo il piede in due scarpe, anche se nessuna delle due la convincono. Raffaele non la corteggia nel modo giusto, e a Valerio ha dato una seconda possibilità per il rotto della cuffia. Durante la puntata di Uomini e Donne di martedì 8 ottobre, scopriremo che con quest’ultimo ha passato un’esterna passionale, fatta di tanti baci e avvicinamenti. La loro esterna è stata volutamente mostrata in studio e come al solito sono arrivati i commenti piccati di Tina Cipollari.

Per quanto riguarda le anticipazioni di Uomini e Donne di martedì 8 ottobre 2024 si parlerà di nuovo anche di Sabrina, che come sappiamo è stata al centro delle polemiche per la sua decisione di concedere l’esclusiva a Gabriele. Lui intanto sta conoscendo altre donne ma stavolta arriverà il peggio: pare che il cavaliere vorrà chiudere definitivamente la storia con lei, che sembra essere troppo precipitosa e avventata nella loro conoscenza. In puntata scopriremo quale sarà la reazione di Sabrina a questa decisione improvvisa e, dato che si era mostrata molto innamorata, si prevedono lacrime…