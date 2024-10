Gemma Galgani: perché ha chiuso con Raffaele a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 2 ottobre 2024, dopo il saluto ad Alessio Pili Stella tornato in trasmissione dopo la fine della relazione con Claudia Lenti, comincia con Gemma Galgani. Dopo un filmato riassuntivo della situazione della dama di Torino, in studio arriva Raffaele, il cavaliere che Gemma aveva chiesto di conoscere nonostante lui fosse arrivato in puntata per Barbara De Santi. Maria manda così in onda un secondo filmato in cui Gemma e Raffaele fanno il punto della loro frequentazione stabilendo di non correre. Maria spiega, poi, che con Raffaele ha trascorso una serata insieme. “Ci siamo salutati, c’è stato un bacio a stampo e ci siamo dati la buonanotte. Poi l’ho chiamato perché avevo notato un cambiamento e volevo sapere il motivo”, spiega Gemma in studio.

“Durante la settimana mi ha comunicato che non aveva sentito nulla per me e che aveva capito che per me c’era qualcosa di più e quindi mi ha spiegato che considera chiusa la nostra amicizia”, dice ancora la dama. Raffaele, poi, arriva in studio. “Lei, alla redazione, ha detto che ha notato un cambiamento ed è convinta che la chiusura sia da attribuire a Tina da cui ti sei sentito pressato perché voleva che dormiste insieme”, spiega Maria De Filippi al cavaliere. “Assolutamente no. Non ho provato nulla e mi sembra giusto essere sincero con lei“, puntualizza il cavaliere.

Gemma Galgani: nuovo scontro con Tina Cipollari

L’accusa di Gemma Galgani manda su tutte le furie Tina Cipollari: “Vogliamo iniziare la tiritera che è durata 12-13 anni? Vuoi continuare a darmi la colpa della fine delle tue storie? Come puoi pensare che un uomo di mondo che ha avuto le sue esperienze possa essere turbata da un mio commento?“, chiede un’infastidita Tina che esorta tutti i protagonisti a non dare la colpa a lei per i vari fallimenti sentimentali.

Poi arriva il turno di Valerio: “Lui mi ha contattata e nonostante i miei rifiuti, anche molto duri, ha continuato a mandarmi messaggi e quindi voglio capire cosa c’è dietro questo interessamento”, spiega Valerio. “Ma lui ti piace?”, chiede Maria De Filippi. “Lui non mi è indifferente altrimenti non l’avrei fatto restare“, risponde Gemma. Valerio, da parte sua, resta fermo sulla propria posizione: “Sono qui per te, provo una forte attrazione“, conclude il cavaliere con cui Gemma continua la conoscenza.

