Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 1 febbraio: Giorgio ferito da Sophie!

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 1 febbraio

Uomini e donne torna oggi per una nuova settimana insieme ai suoi fan e anche un mese, come quello dedicato agli innamorati, che porterà alla messa in onda della scelta di Davide, già registrata nei giorni scorsi, e anche a quella di Sophie Codegoni o, almeno si spera. La bella tronista e il resto dei protagonisti di questo mix tra trono classico e trono over si troveranno in studio molto probabilmente domani per una nuova registrazione e in molti sono convinti che Giorgio, il corteggiatore di Sophie, possa scoppiare da un momento ad altro e tutto per via delle ultime discussioni andate in scena nel programma. Lui stesso, intervistato da Uomini e donne Magazine, ha lasciato intendere che se seguisse la ragione non dovrebbe dire sì ad un’eventuale scelta: “Il modo in cui ha affrontato certi argomenti mi ha ferito. Lei ha un carattere forte, ma a volte sfocia nell’arroganza. Il suo interesse spesso si tramuta in una sorta di presunzione. […] Non ho paura, ma vedo in lei dei lati che mi piacciono e altri invece che devo comprendere… la ragione mi consiglia di fare un passo indietro”.

Gemma Galgani torna da single?

Come sempre, però, Uomini e donne prenderà il via la sua settimana da Gemma Galgani rimasta single dopo che Maurizio l’ha scaricata, non senza polemiche. Le cose per loro non si mettono bene e mentre le polemiche li travolgono, per un motivo e per l’altro, la dama torinese sembra pronta ad andare avanti ricominciando addirittura da un altro uomo. Cosa succederà oggi in puntata tra lei e i suoi uomini? E tra lei e la sua nemica di sempre Tina Cipollari? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio su Canale5 a partire dalle 14.45 circa, subito dopo Una Vita.



