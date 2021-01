Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 30 gennaio: due di picche per Sophie?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 30 GENNAIO

Uomini e Donne tornerà in onda lunedì 1° febbraio, ma le news intorno ai tronisti e ai protagonisti del trono over continuano anche durante il weekend. In attesa che vada in onda la puntata della scelta di Davide Donadei che, dopo un percorso durato cinque mesi ha scelto Chiara Rabbi preferendola a Beatrice Buonocore, sale l’attesa per la scelta di Sophie Codegoni. La giovane tronista si sta avvicinando al momento fatidico, ma è davvero difficile prevedere chi sceglierà tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Se Matteo ha chiaramento ammesso che dirà sì a Sophie qualora dovesse essere lui la scelta, Giorgio, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, non nasconde la propria delusione per quanto accaduto con la tronista nelle scorse puntate.

Giorgio Di Bonaventura, messaggio per Sophie Codegoni

A Uomini e Donne Magazine, Giorgio Di Bonaventura ammette di essere stato ferito da Sophie Codegoni con cui ha discusso pesantamente. La tronista l’ha accusato di non avere reazioni di fronte al suo interesse per Matteo scatenando la lite con Giorgio. “Tra me e Sophie c’è stato un duro scontro, e il modo in cui ha affrontato certi argomenti mi ha ferito. Lei ha un carattere forte, ma a volte sfocia nell’arroganza“, ha spiegato il corteggiatore. “Questo episodio mi ha fatto riflettere tanto, perchè ho dato peso a quello che è successo. Più ti avvicini a una persona più ne scopri i dettagli…forse sono arrivato ad un punto di non ritorno. Se reagisco così, però, significa che ci tengo e devo capire se far prevalere la coerenza davanti ai sentimenti”, ha aggiunto Giorgio che si considera una persona molto diversa da Matteo.



