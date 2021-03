Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 22 marzo: Gero lascia il programma?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 22 marzo

Tutto è pronto per una nuova puntata di Uomini e donne che ci riporterà di nuovo nel perfetto mix tra trono over e trono classico per la gioia di chi continua a seguire il programma rapito dal trash e dalle lite che ogni giorno ci regala. In quest’ultimo periodo di sentimenti se ne parla sempre meno e questo spesso è quello di cui il programma viene accusato ma alla luce degli ascolti sembra proprio che tutto continuerà così e saranno ancora Gemma Galgani e Tina Cipollari ad aprire la puntata tra liti e scontri. Poi si tornerà a fare sul serio e ancora una volta sembra che toccherà a Gero sedere al centro dello studio ma solo per confermare di non essere interessato al programma e nemmeno alla possibilità che Samantha possa essere un suo possibile interesse amoroso. Come finirà adesso per lui?

Gero lascia Uomini e donne?

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ancora una volta si tornerà a parlare proprio del cavaliere che aveva già annunciato l’addio ma che poi ha deciso di dare una possibilità a Samantha che si è mostrata interessata a lui. I due si sono sentiti dopo e si sono visti dietro le quinte del programma ma questo non è bastato, non a fermare la voglia di Gero di andare via di casa. In seguito si dovrebbe parlare anche dei giovani del programma e, in particolare, di Massimiliano uscito con Eugenia e Federica ma con qualche differenza. Con la prima si è trovata bene mentre con la seconda le cose sono andate un po’ diversamente, come finirà tra loro adesso?

