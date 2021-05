Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 3 maggio: Gemma sconvolta dopo…

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 3 maggio

E alla fine sembra proprio che Gemma Galgani tornerà ad essere protagonista a Uomini e donne per via di una cocente delusione d’amore. Il programma riparte oggi dopo un lungo fine settimana in cui la registrazione l’ha fatta da padrone e in cui abbiamo sentito già parlare della scelta di Samantha Curcio e del ritorno della coppia del trono over, quella formata da Roberta e Riccardo, pronti per l’incontro con Ida Platano. In mezzo, però, si dovrà fare un passo indietro alle vecchie registrazioni di aprile per capire cosa succederà a partire da oggi quando la dama tornerà di nuovo al centro dello studio per una cocente delusione d’amore. In particolare, sembra proprio che Gemma si lascerà andare a un nuovo duro sfogo in cui ammetterà di essere delusa e ancora una volta a finire nel mirino sarà Tina Cipollari.

Samantha Curcio ha scelto Alessio Ceniccola/ Uomini e Donne, dopo scelta una scena...

Gemma Galgani contro Tina Cipollari a Uomini e donne?

L’opinionista è rimasta fuori dallo studio di Uomini e donne a lungo ma adesso che è tornata le polemiche non sono mancate. Gemma Galgani ritiene che Tina, col suo modo di fare, faccia scappare tutti gli uomini che vengono in studio a corteggiarla e che sia ancora lei la vittima della sua verve e, quindi, dei fallimenti amorosi che in questi anni l’hanno vista al centro. Anche in queste nuove puntate la dama torinese avrà modo di conoscere anche un nuovo cavaliere, Aldo, con il quale è già uscita e sarà pronta a raccontare quello che è successo in quest’ultima settimana. Gemma ammette di aver iniziato questa frequentazione in amicizia ma Aldo sembra già interessato ad altro.. anche lui mente?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 2 maggio: Vanessa o Eugenia, chi la scelta di Massimiliano Mollicone?Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 1 maggio: Gemma ritrova il sorriso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA