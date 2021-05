Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 1 maggio: Gemma ritrova il sorriso?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 1 maggio

Le dame e i cavalieri del trono over e i tronisti Giacomo Cerny, Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio tornano in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne. La conferma della registrazione del Primo Maggio arriva da Gianni Sperti che, tra le storie di Instagram, ha pubblicato una foto scattata nel camerino del programma di Maria De Filippi. Cosa accadrà, dunque, nella nuova registrazione di Uomini e donne? La puntata, probabilmente, si aprirà con Gemma Galgani che non sta attraversando un periodo sereno dal punto di vista sentimentale. Dopo aver lasciato il numero di telefono ad Antonio e aver ricevuto da quest’ultimo solo una proposta d’amicizia, Gemma non ha nascosto la delusione ammttendo di sperare in un rapporto diverso. In compenso, tuttavia, prosegue la frequentazione con Aldo che, attraverso un serrato corteggiamento, sta provando a conquistare il suo cuore. Ci saranno novità, dunque, tra Gemma e Aldo?

Esterne importanti per Massimiliano Mollicone?

Protagonisti della registrazione potrebbero essere anche Amodio e Francesca la cui frequentazione procede a gonfie vele al punto che non è da escludere un prossimo addio alla trasmissione. Grande curiosità anche intorno ad Isabella Ricci che sta conoscendo il signor Giovanni, giunto in trasmissione solo per lei. Non mancherà, poi, lo spazio per il trono classico. Il primo a sedersi al centro dello studio potrebbe essere Massimiliano Mollicone che, dopo aver eliminato Federica, ha scelto di concentrarsi su Vanessa ed Eugenia. Le due corteggiatrici provano un forte sentimento per il tronista che, a sua volta, non nasconde l’interesse, ma anche i tanti dubbi che ha in testa. Per provare a mandarli via, avrà trascorso un’intera giornata con le sue pretendenti? Lo scopriremo con le prime anticipazioni della nuova registrazione.

