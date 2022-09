Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 12 settembre: Roberta chiude con Alessandro, Ida e Riccardo lite!

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 12 settembre 2022

Oggi 12 settembre 2022 dame e cavalieri sono tornati nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Ancora una volta non sono mancate sorprese, a partire dal nuovo corteggiatore per Gemma Galgani. Stando alle anticipazioni del sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni di Uominiedonneclassicoeover, la nota dama ha ricevuto in studio un nuovo pretendente che ha subito scatenato l’ironia di Tina Cipollari. L’opinionista ha infatti chiamato il dottore affinché potesse visitarla, un simpatico siparietto che sicuramente divertirà il pubblico a casa.

Non sono però mancati gli scontri. In studio ha avuto luogo una nuova lite tra Ida e Riccardo ma anche tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, ormai cane e gatto nello studio di Canale 5. E a proposito di Alessandro, è già finita la frequentazione con Roberta Di Padua.

Roberta Di Padua chiude con Alessandro ma decide comunque di rimanere nello studio di Uomini e Donne, tornando a tutti gli effetti nel parterre femminile. Chissà che non nascano scontri con Riccardo, con il quale ha avuto una storia che li ha portati a lasciare lo studio insieme. Arrivando al trono Classico, le anticipazioni ci svelano di nuove esterne per i quattro tronisti. Nel particolare Federico ha fatto un’esterna con una corteggiatrice di nome Carola, mentre Lavinia è uscita con Alessio. Ricordiamo che per questa settimana questa sarà l’unica registrazione di Uomini e Donne. Si riprenderà la prossima settimana.

