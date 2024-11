Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione oggi 18 novembre 2024: Gemma e Fabio si baciano?

Oggi 18 novembre 2024 negli studi Elios di Roma si tiene una nuova registrazione di Uomini e Donne. Oggi puntati su Gemma Galgani, che solo pochi giorni fa ha minacciato di abbandonare il programma a causa dei continui attacchi e delle insinuazioni di Tina Cipollari. L’opinionista ha tirato in ballo dei presunte personaggi famosi della quale la dama sarebbe stata amante, ma queste esternazioni non sembrano aver messo in crisi la conoscenza con Fabio, che si è detto desideroso di continuare ad uscire con Gemma. Nelle anticipazioni della registrazione di oggi, scopriremo dunque le novità su Gemma e Fabio a Uomini e Donne: che sia scattato il bacio?

Nella registrazione della scorsa settimana ha poi fatto il suo ritorno in studio la dama Gloria Nicoletti, che mancava ormai da molti mesi. Proprio lei potrebbe tornare oggi anche al centro dello studio, annunciando una nuova conoscenza con uno dei cavalieri del parterre.

Passando invece ai protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, c’è grande attesa per le novità che riguardano il trono di Marina De Ioannon. La scorsa settimana, la tronista ha deciso di fare una nuova esterna con Ciro che è andata poi molto bene. Per molti telespettatori, sarà proprio il corteggiatore napoletano la scelta della tronista, che potrebbe presto sbilanciarsi con un bacio. Intanto ha fatto anche il suo ritorno in studio Gianmarco, col quale potrebbe essere uscita poi in esterna.

La registrazione di oggi di Uomini e Donne, in merito al trono classico, potrebbe però avere come protagonisti principali i tronisti Michele e Alessio, dei quali non si è parlato la scorsa settimana. Quali saranno le novità annunciate in studio? Con quali corteggiatrici saranno usciti in esterna?