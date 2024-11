Vincenzo La Scala: tutto sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Vincenzo La Scala , il cavaliere del trono over di Uomini e Donne arrivato in trasmissione all’inizio della stagione attualmente in corso, si è distinto prima per la frequentazione con barbara De Santi e poi con Ilaria. Con Barbara, la frequentazione si è interrotta dopo che, in studio, la De Santi ha scoperto della sua frequentazione con Ilaria con cui ci sono stati baci e incontri intimi. Il rapporto sempre più stretto con Ilaria ha spinto Tina Cipollari a chiedere al cavaliere e alla dama di lasciare la trasmissione scatenando la dura reazione di Vincenzo che è stato il protagonista di una durissima discussione con la bionda opinionista.

Flora Canto: "Uomini e Donne? Con i soldi guadagnati mi sono pagata gli studi"/ "Filippo Bisciglia mi tradì…"

Vincenzo che, pur essendo interessato a Ilaria, ha provato a conoscere anche Morena con cui, però, ha poi preferito non uscite, non rientra nelle simpatie di Tina che, anche nella puntata in onda il 18 novembre 2024, si scaglia contro il cavaliere.

Vincenzo La Scala, l’addio a Uomini e Donne dopo lo scontro con Tina Cipollari

Tina Cipollari sempre più contro Vincenzo. la bionda opinionista non tollera la presenza del cavaliere che, secondo Tina, avendo ormai un rapporto di esclusiva con Ilaria, dovrebbe lasciare il programma. “La prossima volta non sarete convocati e vado io con la persona che si occupa delle convocazioni e se vedrò i loro nomi non verrò io nel programma”, aveva detto nella scorsa puntata Tina.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 18 novembre 2024/ Nuovi baci per Gemma Galgani e Martina?

Vincenzo e Ilaria, però, sono presenti nella puntata di Uomini e Donne del 18 novembre 2024 al termine della quale, dopo l’ennesimo scontro con Tina, decide di lasciare il programma proprio insieme a Ilaria per provare a conoscersi meglio fuori dal programma. Qualora dovesse andare male, Ilaria e Vincenzo torneranno in trasmissione.