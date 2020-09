Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione 18 settembre: Enzo Capo tornerà per..

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE DI OGGI, 18 SETTEMBRE

Ed eccoci pronti per due giorni di anticipazioni e di registrazioni per il trono misto di Uomini e donne. Il trono classico e il trono over si trovano ancora insieme per il mix perfetto che sta regalando a Mediaset ascolti ben superiori al 20% di share ogni giorno, ma cosa ci riservano le nuove puntate? La registrazione in scena oggi e domani, almeno secondo i primi rumors, dovrebbe andare in onda a partire da lunedì prossimo riportando al centro dello studio proprio Gemma Galgani. La dama è tornata single dopo aver chiuso la sua conoscenza con Paolo mentre Nicola Vivarelli le ha chiesto scusa porgendole una rosa bianca come segno di pace dopo i loro ultimi scontri, ma cosa le riserva la nuova puntata di oggi? La dama ha avuto modo di sentire Sirius dopo la puntata scorsa oppure no?

FUORI ENZO CAPO, TORNERA’ PAMELA BARRETTA A UOMINI E DONNE?

Altro tasto dolente è quello relativo ad Enzo Capo. Il cavaliere era tornato in studio per una serie di discussioni con Pamela Barretta, sua ex, e professandosi single dopo un’estate passata in coppia, poi per tentare un approccio con una delle corteggiatrici del trono classico e poi? Alla fine ha deciso di scappare in piena notte, come la stessa Maria de Filippi ha spiegato, per tornare dalla sua ex. Lui stesso sui social ha postato una foto con lei scrivendo: “Alcuni addii non sono per sempre. Semplicemente significano mi mancherai finché non ci incontreremo di nuovo. W l’❤️( la ns prima foto insieme)” e a chi gli ha chiesto il perché del ritorno a Uomini e donne se innamorato ha ribadito: “sono stato in studio solo 2 gg il tempo di rendermi conto che mi mancava qualcosa e tutto intorno era il nulla”. Se Enzo Capo non tornerà davvero nemmeno per spiegarsi, forse lo farà Pamela Barretta per prendere posto nel parterre femminile?



