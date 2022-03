Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 19 marzo: Veronica è la nuova tronista!

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 19 marzo

Oggi 19 marzo 2022 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tante novità e colpi di scena hanno movimentato la registrazione, a partire dalla presentazione di una nuova tronista. Stando, infatti, a quanto anticipa la pagina Instagram di Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, a Matteo e Luca si aggiunge sul trono una donna: Veronica. Presto verranno rivelati ulteriori dettagli di questa ragazza che sembra essere un volto nuovo della TV.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Tina Cipollari: "Ti sta scendendo il seno?"

Grande attenzione poi al trono di Matteo Ranieri. Le anticipazioni ci svelano che il tronista è uscito in esterna sia con Federica che con Valeria e con entrambe è scattato un bacio. La scoperta ha deluso molto Federica che era entrata in studio positiva perché lui le aveva fatto conoscere il suo cane, un passo per lei importante.

Amici 21 serale 2022/ LDA: "Sapessi cantare come cucino piadine, sarei il Justin Bieber italiano"

Uomini e Donne: arriva il bacio tra Gemma e Franco!

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne non si è invece parlato di Luca Salatino che, dunque, salta alla registrazione di domani. Si è invece parlato di Gemma Galgani, in quanto per la dama ci sono belle novità: è infatti arrivato il bacio con Franco. Come reagirà Tina Cipollari questa volta? Tempo in studio anche per parlare di Ida ed Alessandro: dopo gli alti e bassi delle ultime puntate andate in onda, durante le quali li abbiamo visti spesso litigare, i due hanno deciso di chiudere definitivamente la loro conoscenza. Nulla di fatto, dunque, per la coppia.

LEGGI ANCHE:

Amici 21 serale 2022, Celentano sfida Serena e attacca "Non ha corpo armonioso da ballerina"/ È body shaming?

© RIPRODUZIONE RISERVATA