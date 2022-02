Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 2 febbraio 2022: Gemma esce con Franco?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 2 febbraio 2022

Oggi, 2 febbraio 2022, dame e cavalieri, tronisti e corteggiatrici fanno il loro ritorno nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Maria De Filippi torna a gestire le vicende dei protagonisti del dating show, a partire da tutte le ultime novità su Gemma Galgani. Nelle ultime settimane la dama non ha ricevuto nuovi corteggiatori in studio ma ha comunque notato alcuni signori nel parterre che avrebbero potuto interessarle.

Dopo la delusione avuta da un cavaliere ‘rubatole’ da Diana, Gemma ha notato Franco che, a sua volta, sta però uscendo con un’altra dama. Dopo la scorse registrazione potrebbe però aver deciso di lasciargli comunque il suo numero e tentare un approccio fuori dallo studio di Canale 5. Non è da escludere che la dama riceva oggi qualche nuovo cavaliere.

Le nuove esterne di Matteo e Luca

Tempo anche agli aggiornamenti su Ida Platano nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. Reduce da un momento di crisi dovuto al ricordo della sua storia con Riccardo Guarnieri, Ida ha accettato di conoscere un cavaliere arrivato in studio per lei, seppur non proprio convinta. Che sia già finita questa frequentazione? Scopriremo poi le nuove esterne dei due tronisti, Luca e Matteo. Quest’ultimo è sempre più diviso e combattuto tra Denise e Federica. Dopo il bacio con quest’ultima potrebbe però esserci un colpo di scena. E chissà se Armando si è nuovamente intromesso nella conoscenza di Matteo e Denise.

