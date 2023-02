Uomini e donne, anticipazioni registrazione 20 febbraio/ Torna Aurora Tropea

Uomini e donne, Aurora Tropea torna al trono over: le anticipazioni delle registrazioni datate 20 febbraio 2023

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con un ritorno nello studio del dating show, tra le novità, di Aurora Tropea. La re-entry avviene in occasione della nuova puntata del dating show , registrata il 20 febbraio 2023 in quel di Roma. La dama che rientra nel parterre dei protagonisti over era stata protagonista dell’edizione 2018/2019 di Uomini e donne, dove tentava di trovare l’amore in Jan Pierre, ex fiamma storica dell’altra protagonista over, Gemma Galgani. Dopodiché, la dama ha ad un certo punto abbandonato il mondo della TV e la ricerca dell’amore sotto i riflettori, ma a quanto pare sembra volersi mettere ancora una volta in discussione in amore, sotto l’occhio pubblico vigile.

Ma non é tutto. Tra le anticipazioni TV della nuova puntata fornite online da Uomini e donne classico e over si rileva, poi, che Tina Cipollari, opinionista della trasmissione, abbia chiuso ogni contatto con Ivan del trono over, il quale intendeva fare la conoscenza della vamp in parallelo con le frequentazioni avviate insieme ad altre donne. Ma non è tutto. Perché, poi, le anticipazioni TV di Uomini e donne vedono per la quota trono over anche altri veterani protagonisti. “Il trono over parte con Gemma che ha fatto un’esterna con il nuovo corteggiatore, molto passionale con un bel bacio (una Gemma inedita)- si rileva tra gli spoiler che rimandano a Gemma e Silvio, per poi proseguire-. Duro scontro tra l’opinionista Gianni Sperti, Paola, Gemma e il corteggiatore di Gemma, il cavaliere si è professato come “il difensore delle donne”, ma in realtà poi parla male di Paola e perciò Gianni lo ha attaccato”. Insomma Silvio sembra avviare con il piede sbagliato la sua esperienza TV a Uomini e donne.

Il défilé di Uomini e donne, con Riccardo Guarnieri che infiamma lo studio

Protagonista al trono over é anche, ancora una volta, Riccardo Guarnieri che registra una sfilata a torso nudo, per cui si maschera da uomo tigre, ai tempi del Carnevale 2023. E gli spoiler hot non finiscono qui. Perché nel video teaser della sfilata, il tarantino mostra i suoi allenamenti sfrenati da palestra che sono il suo segreto per i muscoli addominali. Nel corso della sfilata, il protagonista over Armando Incarnato presenta il lato passionale del suo essere napoletano e se alcune dame si emozionano, Aurora Tropea invece boccia il cavaliere con un voto basso pari a 4.

