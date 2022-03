Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 20 marzo: Matteo sceglie Valeria? Il nuovo bacio

Uomini e donne anticipazioni registrazione del 20 marzo: esplode la passione tra Matteo e Valeria

In data 20 marzo 2022, giornata dell’equinozio di primavera 2022, si è tenuta la nuova registrazione di Uomini e donne, di cui la pagina Instagram sempre beninformata -Uomini e donne classico e over- rende note le relative anticipazioni tv rispetto alle prossime puntate del dating-show ormai ventennale. Le stesse vedono –per il trono classico– Matteo Ranieri di nuovo assumere atteggiamenti intimi verso una delle due corteggiatrici campane che gli fanno la corte , ovvero Valeria Cardone. Tra i due, in particolare, si registra un nuovo bacio, durante la nuova esterna, per la gioia dei fedeli supporters che farebbero dei passi falsi per vederli presto formare una coppia. Valeria Cardone sembra esercitare non solo un’attrazione fisica importante sul tronista Matteo, ma anche un’attrazione mentale. Laureata in economia e commercio, la 25enne mora e dallo sguardo di ghiaccio si occupa di recupero crediti sul posto di lavoro.

Federica Aversano non reagisce bene al nuovo bacio tra Matteo e Valeria, a Uomini e donne

Ma non è solo il nuovo bacio a destare ora il sospetto generale che Matteo Ranieri sia ora vicino ad una scelta direzionata verso Valeria Cardone, al termine del suo trono classico condotto tra alti e bassi. Nella nuova esterna in cui i due giovani finiscono per baciarsi, inoltre, lui regala alla 25enne uno scatto intimista sul cui retro è riportata la caption romantica “Mi fai venire voglia di futuro”. Che sia un messaggio sibillino sull’identità della prescelta di Matteo Ranieri? Al momento, diviene difficile dare una risposta certa, ma può dirsi certo che la nuova esterna romantica tra Matteo e Valeria non sia affatto cosa gradita a Federica Aversano, ovvero la corteggiatrice 28enne del tronista 29enne, nonché madre di un figlio nato da una relazione naufragata.

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne, sempre per ciò che concerne la sezione trono classico, si apprende inoltre che la neo tronista in carica -Veronica Rimondi- elimina in studio un corteggiatore, dopo averlo portato in esterna. Insomma, la prima uscita per il nuovo volto del dating-show di Maria De Filippi, delude le aspettative.

