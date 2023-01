Uomini e donne, anticipazioni registrazione 21 gennaio/ Federico sceglie Alice?

Uomini e donne, le anticipazioni TV delle registrazioni datate 21 gennaio 2023

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con dei nuovi baci bollenti per i tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro, tra le ultime anticipazioni TV più bollenti, concernenti il trono over e il trono classico. Così come annunciano le stesse, fornite online da Uomini e donne classico e over a cura di Lorenzo Pugnaloni, la nuova puntata del dating show potrebbe voler anticipare la scelta finale dei due tronisti in carica al trono classico, ma non solo, perché ci sono risvolti importanti anche per ciò che concerne il trono over. Al nuovo appuntamento Lavinia Mauro, tronista in carica, non nasconde di aver cercato entrambi i due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino, in camerino, per poi finire in esterna con i due, un’uscita data ad ognuno dei pretendenti. Questo, con la tronista bissa l’esterna al bacio! Tuttavia, la diretta interessata si dichiara amareggiata in studio, anche a margine dei nuovi baci, dal momento che sente che i pretendenti in realtà non facciano nulla di significativo per farla sentire importante e che sia lei ad accendere il fuoco della conoscenza in entrambi i due casi. Insomma, la tronista, almeno per il momento, non si direbbe vicina ad una scelta. Che il trono possa chiudersi anzitempo, senza un compagno, per lei? Stesso discorso con interrogativo finale vale per l’altro tronista, Federico Nicotera, per cui non mancano novità complesse. Infatti il giovane ha portato in esterna Alice Barisciani, occasione in cui i due si sono scambiati un bacio appassionato: “l’esterna è avvenuta nel camerino di lei dopo che lui l’ha aspettata alla fine della scorsa registrazione -svelano gli spoiler di Uomini e donne -. Lui non ha ancora annunciato quando avrà intenzione di scegliere”. E per Alice le novità non finiscono qui. Perché, inoltre, la conduttrice di Uomini e donne, Maria De Filippi, le offre un lavoro dal momento che la giovane é stata licenziata per via dell’impegno della ricerca dell’amore pattuito con il format di Canale 5, che le ruberebbe molto tempo. Nel frattempo qual é la reazione di Carola al nuovo bacio di Federico? Al quesito di Maria De Filippi, che le chiede un pensiero a caldo sul nuovo bacio, la bionda corteggiatrice si direbbe piuttosto rassegnata all’idea di diversi contendere Federico con Alice: “cosa vuoi che pensi?”.

Per la quota trono over di Uomini e donne, poi, Biagio discute al centro studio con Carla.

Carla intende conoscere altre persone e se

ha tempo, “ha dichiarato, uscirà di nuovo

anche con Biagio. Claudio ha chiuso con Gemma Galgani (i due si erano sentiti per conoscersi) dicendo che non c’è stato feeling da subito tra loro, – anticipano inoltre gli spoiler TV -. Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti ancora al centro, lui ha chiesto ieri di vederla e lei gli ha detto di no”. In un contatto telefonico lui le avrebbe ammesso di provare per lei un sentimento vicino all’amore, ma nello studio di Uomini e donne il tarantino riceve una marea di attacchi, per poi non ripetersi rispetto al sentimento preannunciato alla dama, e infine si alza per lasciare lo studio.

E a Uomini e donne, in conclusione della registrazione tv, arriva la new entry tronista ufficiale, bionda, Nicole Santinelli.

