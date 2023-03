Uomini e donne, anticipazioni registrazione 25 marzo/Lavinia sceglie Corvino? Parla..

Uomini e donne, le anticipazioni TV delle registrazioni datate 25 marzo 2023 vedono Lavinia Maura contesa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con Lavinia Mauro vicina alla scelta, che ricadrebbe su Alessio Corvino. O almeno questo é stando all’ipotesi che il diretto rivale del biondo Alessio, Campoli, solleva al centro studio. Così come rende noto lo spoiler TV relativo alla registrazione della nuova puntata di Uomini e donne datata 25 marzo 2023, fornito online da Lorenzo Pugnaloni.

“C’è stata un’esterna di Lavinia e Campoli.- fanno sapere le anticipazioni di Uomini e donne, della quota del trono classico-. Ha ballato con entrambi”.Ma non é tutto. Dopo una brusca rottura registratasi tra loro, Alessio Campoli torna alla corte avviata per Lavinia Mauro al trono classico. “Alessio Corvino era presente . È stato lui in primis a chiedere in settimana di vedere Lavinia, perciò hanno fatto un’esterna- la puntata, quindi, prevede la re-entry del biondo corteggiatore, nonché possibile scelta di Lavinia Mauro a detta dei più tra i telespettatori attivi via social e non solo, a quanto pare-. Campoli per la prima volta dopo aver visto l’esterna di lei e Corvino, dice che ha la sensazione di non essere la scelta”.

Il moro Campoli, quindi, sembrerebbe sospettare che il biondo Alessio sia il prescelto nel cuore della tronista in carica a Uomini e donne. Ma la scelta di Lavinia Mauro non é ancora datata. Per la quota del trono classico, poi, l’altra tronista in carica Nicole Santinelli registra due nuove esterne, una con Carlo e l’altra con il corteggiatore Andrea. Ma il particolare più importante é il bacio che si registra con Andrea. E a quanto pare il ragazzo del fatidico bacio potrebbe essere l’osteopata capitolino che la tronista concittadina di Roma si é contesa a più riprese con la protagonista del trono over Roberta Di Padua. Una svolta nella svolta del tutto spiazzante, che in particolare raggela il corteggiatore Carlo, il quale credeva di aver fatto breccia nel cuore della tronista alla loro esterna di Uomini e donne.

Assente in studio é Riccardo Guarnieri, o almeno così dovrebbe essere dato che il nome tra gli over, seppur al netto del cognome, viene fornito come assenza dagli spoiler, che inoltre rilevano come innominato il nome di Luca Daffré, tronista in carica di Uomini e donne.

Gemma Galgani lascia il trono over di Uomini e donne?

Per la quota trono over, poi, non mancano le turbolenze nel rapporto tra Gemma Galgani e Silvio. I due protagonisti over, nonostante la volontà della dama palesata nel voler proseguire la relazione, sembrano vivere crisi sempre più frequentemente, con il cavaliere che si dice alla continua ricerca di attenzioni da parte della dama. “Silvio e Gemma al centro studio -fanno sapere gli spoiler- i due sono stati durante la settimana a casa da lui, tutto è andato più o meno bene ma quando si sono messi nel divano lei si è un po’ allontanato. Infatti non hanno dormito. Silvio lamenta del fatto che quando lui si raffredda allora lei lo cerca”. La situazione degenera, poi, con Gemma esce dallo studio in lacrime, forse in un preludio ad una rottura con il cavaliere. Questo perché ci sono anche anticipazioni positive, per lui. Si tratta della candidatura di due dame over, che lui decide di tenere in studio. Tra le reaction a caldo si rileva, poi, quella dell’opinionista Tina Cipollari. La veterana di Uomini e donne corre da Gemma per poi convincerla a fare rientro in studio.













