Uomini e donne, anticipazioni registrazione 28 dicembre 2022/Armando affonda Cristina

Uomini e donne, le anticipazioni TV del 28 dicembre 2022: Armando Incarnato critica l’ex Cristina: il motivo

C’é grande attesa generale per il ritorno di Uomini e donne, previsto per il 9 gennaio 2023 su Canale 5, e intanto si prevedono scontri stellari tra Armando Incarnato e la sua ex fiamma Cristina, ma non solo. Le ultime anticipazioni TV, riprese da Uomini e donne classico e over su Instagram, relative alle registrazioni del programma datate 28 dicembre 2022, vedono il cavaliere napoletano scagliarsi in studio contro la sua ormai ex conoscente intima Cristina. Il motivo? Al trono over la dama palesa di essere interessata alla conoscenza di Alessandro, anche perché i due neo conoscenti hanno avuto modo di sentirsi ed evidentemente é nato un feeling particolare che spinge la dama a proseguire la conoscenza del cavaliere. Una scelta che Armando contesta fortemente, supportato dall’opinione di consenso degli opinionisti a Uomini e donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

E le anticipazioni TV non finiscono qui. Per la quota trono over, poi, Gemma Galgani fa sapere di voler proseguire la conoscenza avviata con Alessandro. Questo, nonostante lui sia aperto a diverse frequentazioni, tra cui quella che lo vede protagonista con Pamela, e i battibecchi in studio tra lui e Paola fanno emergere anche una terza frequentazione in corso per il cavaliere. Gloria Nicoletti chiude in definitiva ogni rapporto con l’ormai ex conoscente Riccardo Guarnieri e apre ad una nuova conoscenza con Umberto.

Il trono classico scricciola a Uomini e donne

E neanche per la quota trono classico mancano novità importanti. Le ultime anticipazioni TV di Uomini e donne vedono sia Federico Nicotera che Lavinia Mauro rischiare la chiusura anticipata del trono. Il tronista registra una serie di discussioni con entrambe le corteggiatrici Alice e Carola. E Lavinia Mauro scatena la reazione avversa del corteggiatore Alessio Corvino, il quale minaccerebbe anche l’addio al dating show, complice la conoscenza che prosegue con Alessio Campoli a cui lei ha dato un bacio passionale in esterna.

