Armando Incarnato: “Ida Platano? Donna tenace, ha gli attributi”/ “Daniele a Uomini e Donne? Spero…”

Armando Incarnato, per anni, è stato protagonista del trono over di Uomini e Donne e, durante la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, ha legato tantissimo con Ida Platano con cui è nata una bella amicizia. Armando ha vissuto il trono di Ida da spettatore non avendo partecipato al programma di Uomini e Donne come cavaliere. Volendo molto bene ad Ida, Armando Incarnato si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni sul percorso della Platano che ha concluso il trono senza scegliere dopo la segnalazione su Mario Cusitore.

“Durante i mesi in cui Ida è stata sul trono ho percepito che si sentisse per l’ennesima volta un pò sola. Mi sarebbe piaciuto essere in studio per farle capire che sola non è e ricordarle di non consentire mai a nessuno di sminuirla […] Ida è una donna tenace, con un percorso di vita importante, fatto di sacrifici ma anche tante soddisfazioni. A differenza di alcuni, ha gli attributi”, ha spiegato l’ex cavaliere a Uomini e Donne Magazine.

Armando Incarnato, ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha commentato anche il trono di Daniele Paudice che ha concluso il proprio percorso sul trono scegliendo Gaia Gigli con cui sta vivendo una relazione tranquilla. “Conosco abbastanza bene i genitori di Daniele e parte della sua famiglia e posso dire che sono persone deliziose, semplici, per bene. Da quello che so e che ho constatato dalla tv anche lui è un bravissimo ragazzo. Spero con tutto il cuore che abbia fatto la scelta giusta, si merita una ragazza per bene come lui, genuina. Auguro a entrambi il meglio”, ha detto Armando.

Infine, Armando Incarnato ha parlato dell’ultimo anno vissuto: “È stato un anno impegnativo. La vita mi ha messo a dura prova sia psicologicamente che fisicamente […] Ora mi sento più forte, più paziente, più riflessivo, più buono. Credo di aver trovato finalmente la mia stabilità. La verità è che sono in pace con me stesso dopo mesi di conflitti interiori. Sto bene”.











