Armando Incarnato difende Ida Platano dopo Uomini e Donne: “Ha più pall* di certi uomini”/ Stoccata a Mario?

Armando incarnato difende Ida Platano dopo la non scelta a Uomini e Donne e lancia un attacco

Mentre i fan invocano il suo ritorno a Uomini e Donne, Armando Incarnato rompe il silenzio menzionando anche l’amica Ida Platano. Nell’intervista concessa a Uomini e donne Magazine, incalzato sull’ex tronista, Armando la difende a spada tratta da chi la giudica e l’ha giudicata dentro e fuori dal programma di Canale 5. “Durante i mesi in cui Ida è stata sul trono ho percepito che si sentisse per l’ennesima volta un po’ sola- fa sapere il cavaliere uscente sull’ex tronista uscente di Uomini e donne-. Mi sarebbe piaciuto essere in studio per farle capire che sola non è e ricordarle di non consentire mai a nessuno di sminuirla […]”.

Dichiarazioni che Armando mette in evidenza tra le stories e in un post pubblico condivisi su Instagram, tacciando sibillinamente Mario Cusitore di essersi servito della Platano, presenziando in TV non perché interessato alla donna bensì mirando alla visibilità. Nel siluro social via Instagram stories – come sottolineano gli utenti – Incarnato parla di chi avrebbe sfruttato i sentimenti di Ida per una “retribuzione mediatica”, alludendo ad un tornaconto economico. Lo stesso che avrebbe sospinto Cusitore a prendere parte come corteggiatore della allora tronista Platano al dating show.

Armando Incarnato si dichiara vicino a Ida Platano, come lui ex Uomini e donne

Ma ecco che Armando dà libero sfogo alla rabbia nutrita per il trattamento riservato all’amica Ida: “É una donna tenace, con un percorso di vita importante – dichiara l’ex cavaliere tra le righe al magazine di Uomini e donne schierandosi con la parrucchiera anche in condivisione social della nuova intervista-, fatto di sacrifici ma anche tante soddisfazioni. A differenza di alcuni, ha gli attributi”. Un pensiero che ha ribadito con un post su Instagram, in cui, citando Ida, ha dichiarato: “Certe donne veramente hanno più palle di certi uomini…” Una chiara allusione a Mario Cusitore?

Ma come sta il napoletano ora che é fuori dalle dinamiche televisive? Armando Incarnato replica facendo sapere di aver vissuto un anno impegnativo che lo ha messo a dura prova e che lo ha portato a ritrovare una stabilità: “Ora sto bene”.











