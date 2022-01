Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 28 gennaio 2022: Gemma e Franco a cena?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 gennaio 2022

Anche oggi 28 gennaio 2022 dame e cavalieri del trono Over e tronisti e corteggiatrici del trono Classico tornano nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Si riparte, d’altronde, da quanto accaduto nella registrazione di ieri. Grande protagonista Matteo Ranieri, che ha dato il suo primo bacio in esterna a Federica. Scontri per lui poi con Armando Incarnato che si è rifatto avanti con Denise, sua corteggiatrice.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Sfila con un look total black, piange e...

Oggi i due potrebbero però tornare a scontrarsi e dare seguito alle polemiche nate ieri in studio e chissà che per Matteo non sia arrivato anche un altro bacio. Novità in arrivo anche per l’altro tronista, Luca Salatino. Il romano, nella registrazione di ieri, ha deciso di uscire di nuovo con Eleonora, nonostante la segnalazione arrivata in studio su di lei. Luca pare continuare a credere alla corteggiatrice, che sia lei già la sua preferita?

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Piange per Massimiliano, Tina: "Vergognati..."

Uomini e Donne, Gemma è uscita con Franco?

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, ovviamente, si tornerà a parlare anche di Gemma Galgani. Dopo l’ennesima delusione arrivata in studio, questa volta da Massimiliano, la dama sarà riuscita a conquistare Franco, un signore notato nel parterre dei cavalieri? Nella registrazione di ieri anche Ida Platano ha preso una decisione importante, chiudendo la conoscenza con Andrea. Per lei è però arrivato un nuovo pretendente e oggi scopriremo se il primo incontro tra i due fuori dallo studio è andato bene o se si tratta dell’ennesimo buco nell’acqua.

LEGGI ANCHE:

Giorgio Manetti asfalta Gemma Galgani/ "Scandaloso proporla a Uomini e Donne!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA