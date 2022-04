Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione 3 aprile: Riccardo torna e dimentica Ida?

Uomini e donne, dalle anticipazioni delle registrazioni del 3 aprile 2022: torna Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano

In data 3 aprile 2022, Uomini e donne registra una nuova puntata, le cui relative anticipazioni tv -fornite dal beninformato Uomini e donne classico e over- sono ricche di colpi di scena e importanti novità per i fedeli telespettatori di Canale 5. Come ad esempio, si rileva il ritorno al dating-show di Riccardo Guarnieri. In occasione delle nuove riprese dello show, al trono over Riccardo riattiva la sua ricerca dell’anima gemella, dopo aver chiuso i rapporti con l’ex storica e dama veterana nel parterre over, Ida Platano, per poi uscire di scena e tornare alla vita oltre i riflettori. I due ex -al rientro di lui in studio- hanno quindi modo di rivedersi in tv, ma Riccardo Guarnieri sembra essersi gettato alle spalle il ricordo della bresciana, dal momento che il cavaliere frequenta una donna al trono over, con cui ha avuto modo di uscire. Un’altra doccia fredda per Ida, dopo la sua recente rottura con Alessandro Vicinanza?

Federica Aversano dopo scelta Matteo, critiche a Uomini e Donne/ Ida attacca, Gemma…

Riccardo e Ida Platano hanno alle spalle una lovestory importante, per cui è molto probabile che i due possano nutrire ancora un sentimento d’amore l’uno per l’altra, nonostante il naufragio della loro relazione.

Al trono over di Uomini e donne non si parla di Gemma…

Dalle ultime anticipazioni tv di Uomini e donne, inoltre, si rileva che in studio non perviene alcun aggiornamento per ciò che concerne la veterana del trono over, Gemma Galgani. Sempre tra gli over, l’ormai ultimo ex di Ida Platano, Alessandro Vicinanza, rende noto di essere uscito con una ragazza giunta in studio come sua pretendente e di aver già chiuso con lei la loro frequentazione sul nascere, in seguito al loro primo appuntamento.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Lite con Alessandro, Armando Incarnato difende...

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 30 marzo: nuovo cavaliere per Ida Platano?

© RIPRODUZIONE RISERVATA