Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 ottobre/ Arriva il primo bacio per Gemma e Maurizio?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 ottobre

Weekend dedicato alle registrazioni di Uomini e Donne con le dame e i cavalieri del trono over e i tronisti Brando, Cristian Forti e Manuela Carriero che tornano in studio oggi. Occhi puntati su Gemma Galgani e Maurizio. La dama e il cavaliere si frequentano da più di un mese ma non si sono ancora concessi l’esclusiva. Nonostante abbiano trascorso insieme diverso tempo, i due non si sono ancora baciati per una scelta di Maurizio. Quest’ultimo, inoltre, pur stando bene con Gemma ha deciso di non precludersi la conoscenza con altre dame del parterre e ha deciso di uscire anche con Elena. Non avendo ancora deciso con chi portare avanti la frequentazione, nella scorsa registrazione, Maurizio ha confermato l’intenzione di uscire sia con Gemma che con Elena.

Cosa accadrà, invece, nella registrazione di oggi? A svelare tutte le anticipazioni sarà Lorenzo Pugnaloni, ma per Gemma Galgani potrebbe essere arrivato il momento che tanto aspettava ovvero il bacio con Maurizio.

Primo bacio per Cristian Forti e Manuela Carriero?

Spazio anche per il trono classico. Tra i tre tronisti, Brando è quello che ha già dato il primo bacio. Dopo aver trascorso diverso tempo con lei, il tronista si è lasciato totalmente andare. Diversa, invece, la situazione per Cristian Forti e Manuela Carriero. Il tronista che aveva manifestato un interesse per Beatriz che, poi, ha scelto di dichiararsi per Brando, non ha ancora trovato delle corteggiatrici su cui portare avanti una conoscenza più approfondita. Ci saranno dei colpi di scena nel corso della nuova registrazione?

Occhi puntati anche su Manuela Carriero che ha eliminato diversi corteggiatori concentrandosi, invece, su Michele e Carlo. Per entrambi, la tronista prova un forte interesse, ma nelle scorse puntate, ci sono stati dei contrasti. Nelle nuove esterne, tra Manuela e i suoi corteggiatori sarà tornato il sereno?

