Uomini e donne, anticipazioni registrazione 8 aprile 2023/ Nicole rischia il trono?

Uomini e donne, Nicole Santinelli rischia la chiusura del trono classico? Spunta un sospetto e…

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, che tra le novità vede il trono di Nicole Santinelli rischiare il trono. O almeno questo é stando a quanto si apprende dalle anticipazioni TV fornite via Instagram da Uomini e donne classico e over, a cura di Lorenzo Pugnaloni, relativamente alle registrazioni del dating show tenutesi l’8 aprile 2023. Al rinnovato appuntamento in studio, per la quota trono classico la tronista e il corteggiatore Andrea Foriglio sono tacciati di essere protagonisti di un accordo top secret e l’accusa giunge dall’opinionista Gianni Sperti: ” Nicole e Andrea sono stati attaccati da Gianni che dice loro che secondo lui sono d’accordo”, si apprende dagli spoiler TV esclusivi. Il motivo alla base del sospetto sul sodalizio tra le parti coinvolte nell’accusa? Il bigliettino scritto da Andrea per Nicole tenuto top secret all’occhio pubblico e alla Redazione di Uomini e donne. Che il trono di Nicole sia a rischio chiusura anticipata, per il sospetto di accordo su una strategia mediatica improntata sulla finzione che approfitterebbe della fiducia del pubblico, non si direbbe un’ipotesi da escludere, dal momento che la produzione del dating show potrebbe non fidarsi della tronista e il corteggiatore.

Nicole, intanto, starebbe pensando di riconquistarsi la corte di Cristian Di Carlo. Che lei possa raggiungerlo, nel tentativo di farlo tornare a corteggiarla a Uomini e donne? Ma non é tutto, perché sul conto della tronista bionda, poi, emergono altri particolari concernenti un duro scontro in studio registrato insieme alla rivale in amore del parterre attivo al trono over, Roberta Di Padua: “Ennesima lite forte tra lei e Roberta, la dama si è sentita offesa perché Nicole le ha dato della “poco di buono”. Nel frattempo, dopo l’addio nella registrazione precedente, il corteggiatore della tronista, Cristian, non fa rientro a Uomini e donne.

Sempre per la quota trono classico, poi, non si fanno attendere le anticipazioni delle novità concernenti il tronista Luca Onestini, che in particolare decide di eliminare una corteggiatrice anche per via di un loro amico in comune: “si è parlato del trono di Luca. Ha eliminato Alessia perché i 2 hanno un amico in comune, Luca dice che non è molto corretto nei confronti delle altre, soprattutto dopo che questo ragazzo iniziava a far troppe domande. Ha fatto altre esterne e sono andate bene, di cui una con Alessandra e una con un’altra ragazza”.

Anche tra gli over, c’é chi rischia l’addio a Uomini e donne

E per la quota trono over si preannuncia un confronto piuttosto teso, tra la conduzione di Uomini e donne e il parterre con protagonista Armando Incarnato, che rischierebbe di non fare più rientro in trasmissione. Aurora Tropea, tra le dame over in cerca d’amore, lo accusa di inscenare una strategia di marketing in TV, accordato con un presunto manager. Sarà vero? Maria De Filippi vuole vederci chiaro e al confronto con il diretto interessato in studio, Armando Incarnato crolla in lacrime:

“A seguito delle accuse di Aurora Tropea nella registrazione di ieri di #uominiedonne, oggi ampio spazio in un blocco di oltre 40 minuti per #Armandolncarnato. L’accusa di fondo è

quella di avere un manager e un agente al di fuori, questo la Tropea aveva detto ieri dicendo di averne le prove e la

certezza. Oggi, sono dovuti intervenire al centro studio gli stessi #Maria De Filippi e #GianniSperti facendo scendere

poi il cavaliere. Armando si è messo a piangere rimarcando la sua innocenza e di non avere nessuno al di fuori che lo

gestisca, ammette di aver fatto serate ma che dietro ad esse non ci sia nessun manager”.

Lo spoiler TV dell’inaspettato confronto, poi, prosegue ancora: “La Tropea ribadisce le

proprie ragioni dicendo di aver dato alla redazione le prove, Incarnato avrebbe anche fatto il provino per il #gfvip, alla fine Maria De Filippi dice di credere al cavaliere, il quale gli dice più volte che se non crede alle sue parole lui lascerà per sempre il programma”.











