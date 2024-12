Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 9 dicembre 2024: Martina De Ioannon indecisa tra Ciro e Gianmarco

È tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne che si svolgerà oggi, lunedì 9 dicembre 2024. Alla conduzione ci sarà come sempre Maria De Filippi mentre protagonisti saranno dame e cavalieri del Trono Over e tronisti e corteggiatori del Trono Classico mentre non mancheranno i commenti taglienti e pungenti degli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

La registrazione vedrà i vari protagonisti partire dal punto in cui li abbiamo lasciati la volta scorsa. Nel dettaglio, dalle anticipazioni Uomini e Donne il trono di Martina De Ioannon è a una svolta. La giovane ha deciso di concentrare la sua conoscenza solo su due corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri ma nella scorsa puntata c’è stato molto scompiglio, la tronista ha avuto un confronto sia con Ciro che con Gianmarco. Entrambi i corteggiatori si sono lamentati di lei, accusandola di essere distaccata nei loro confronti senza un apparente motivo. A causa di ciò, in studio, si è accesa una discussione.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 dicembre: delirio e caos nel trono over con Maurizio e Gloria

Nella registrazione della volta scorsa, stando alle anticipazioni Uomini e Donne a catalizzare la scena è stato il Trono Over con il delirio scoppiato tra Maurizio e Gloria. I due si stanno frequentando da un po’ di tempo e sono usciti quattro, cinque volte insieme. La donna, però, in studio ha accusato il cavalieri di non avere contenuti e di tutta risposta Maurizio è esploso rivelando dettagli intimi. Innanzitutto ha rivelato che Gloria si è seduta su di lui, circostanza che la donna ha confermato e poi ha aggiunto che lei gli ha messo una mano nelle mutande. A questo punto Gloria Nicoletti è esplosa negando tutto e dandogli del bugiardo e falso.

E non è tutto colpi di scena non sono mancati anche tra Gemma e Fabio, tra i due è definitivamente finita. La dama torinese ha rotto la conoscenza dopo le tante segnalazioni sull’uomo tra cui quelle su una presunta relazione su un’altra donna. I due hanno chiuso ma Gemma non ha completamente dimenticato l’italo-canadese ed in studio dopo l’ennesimo confronto ha avuto un crollo emotivo. Ci saranno degli sviluppi?

Uomini e Donne: torna Mario Cusitore, scompiglio tra Michele e Veronica

Colpi di scena ha riservato anche il trono di Michele Longobardi. Dopo l’esterna di Michele e Amal, Mary ha lasciato lo studio a causa di una frase detta dal tronista e sia Mary che Veronica hanno dichiarato che Michele ha una chiara preferenza per Amal. E non è tutto perché Veronica è scoppiata in lacrime e Michele l’ha portata fuori dallo studio per calmarsi. I due non sono più rientrati. È durato poco l’addio di Mario Cusitore che è rientrato nel Trono Over e sta conoscendo maglio Prasanna. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne?