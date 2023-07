Uomini e donne, Armando Incarnato: “Chiedo scusa a chi lotta contro il cancro…”/ Lo sfogo choc

Uomini e donne, Armando Incarnato si lascia andare ad un duro sfogo: il nuovo caso social

Manca sempre meno al via alla nuova stagione di Uomini e donne in partenza a settembre 2023 e, nell’attesa, intanto Armando Incarnato rilascia uno sfogo choc, a mezzo social. Mentre gli spettatori di Uomini e donne si chiedono se Armando Incarnato rischi di non confermarsi tra i protagonisti al trono over del dating show, con la svolta anti-trash adottata dai vertici Mediaset per i format tv, il cavaliere torna a catalizzare l’attenzione dell’occhio pubblico riattivandosi via Instagram stories. Il bel napoletano, nel dettaglio, fa sapere -in una nuova storia – di essere vittima degli haters, tanto da essersi visto costretto a cancellare uno scatto pubblicato sul re dei social per un intervento che tra i commenti sul post avrebbero urtato la sensibilità del cavaliere over rispetto al tema del cancro e chi soffre per via del male, spesso incurabile.

Armando Incarnato, estate da single prima del ritorno a Uomini e Donne?/ "Se in amore..."

Armando Incarnato vittima degli haters: la replica all’odio

“Quanta povertà d’animo mio Dio,commenti

vergognosi e velenosi,frutto di odio e

invidia -esordisce Armando Incarnato nello sfogo social-. Siete come la cattiva erba e più cerchi di sradicarla dal terreno e

più cresce!”. Tra le altre dichiarazioni rilasciate nel messaggio scritto, poi, Armando Incarnato rimarca di essersi visto costretto a cancellare il nuovo post pubblico, visti i commenti discutibili : “Costretto ad eliminare il post per la poca delicatezza nei confronti di chi soffre e sta male per determinate malattie, chiedo scusa a chi lotta contro il cancro per quello che hanno scritto sotto la mia ultima foto! Eliminare la foto é un piccolo segno di solidarietà nei vostri confronti !”.

Uomini e donne, Armando Incarnato: "Se dovete chiedere rispetto, siete cornuti.."/ La frecciatina social

Insomma, Armando Incarnato di Uomini e donne potrebbe aver ricevuto tra i commenti più crudi gli auguri di una brutta malattia e/o di morte. Attacchi dettati dalla cattiveria gratuita, evidentemente, dettati da sentimenti negativi come l’odio e l’invidia covati dagli odiatori verso Armando, in quanto personaggio popolare e influente nel mondo dello showbiz e via social.

Intanto, Can Yaman si conferma via social nel cast di Viola come il mare 2…

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Armando Incarnato nasconde un amore top secret?/ La risposta

© RIPRODUZIONE RISERVATA