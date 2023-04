Uomini e donne, Armando Incarnato in lacrime per l’accusa / Giuramento a De Filippi

Uomini e donne, Armando Incarnato riceve una dura accusa in studio e…

Si fa infuocato il clima che regna al trono over di Uomini e donne, con un confronto teso che vede Armando Incarnato finire in lacrime, in una sorta di giuramento solenne a Maria De Filippi. Il preannunciato momento ad alta tensione si registra alle nuove registrazioni TV datate 8 aprile 2023 del dating show di Canale 5, stando alle annesse anticipazioni TV riprese da Uomini e donne classico e over via Instagram, a cura di Lorenzo Pugnaloni. Nel dettaglio, il confronto si registra a fronte di un’accusa mossa da Aurora Tropea e ai danni di Armando Incarnato, alle registrazioni della puntata precedente. Secondo la dama over, Armando muoverebbe una condotta unfair al programma sui sentimenti di Maria De Filippi, sfruttando la fiducia del fedele pubblico di Uomini e donne. Incarnato, quindi, non sarebbe realmente interessato alla ricerca dell’amore, lo scopo cardine di Uomini e donne, se non per aggiungere visibilità e consenso popolare, per assicurarsi vantaggi a fin di business. Una strategia che, sempre secondo l’accusa, Incarnato attuerebbe con al complicità di un manager. Sarà vero? Al rinnovato appuntamento di Uomini e donne, arriva il momento della resa dei conti, per Armando Incarnato: “A seguito delle accuse di Aurora Tropea, oltre 40 minuti per #Armandolncarnato. L’accusa di fondo è

quella di avere un manager e un agente al di fuori, questo la Tropea aveva detto dicendo di averne le prove e la certezza. Sono dovuti intervenire al centro studio gli

stessi #Maria De Filippi e #GianniSperti -fanno sapere gli spoiler sugli appuntamenti prossimamente in onda-, facendo scendere

poi il cavaliere. Armando si è messo a piangere rimarcando la sua innocenza e di non avere nessuno al di fuori che lo

gestisca”. Ma non é tutto.

Aurora Tropea e il confronto sull’accusa ai danni di Armando Incarnato

Perché, poi, sul conto delle novità concernenti la quota over di Uomini e donne e con protagonista sempre il bello e impossibile di Napoli, si apprende: “ammette di aver fatto serate ma che dietro ad esse non ci sia nessun manager.” La Tropea ribadisce le proprie ragioni dicendo di aver fornito alla redazione le prove dell’accusa. Stando a quanto sostiene Aurora, Armando Incarnato avrebbe sostenuto anche il provino per poter prendere parte al Grande Fratello vip, ma la conduttrice Maria De Filippi non nasconde di credere alla versione di Armando Incarnato sulla sua innocenza.

E non può mancare neanche la reaction commossa del napoletano, una sorta di giuramento solenne rispetto alla fedeltà alle disposizioni del regolamento di Uomini e donne: “alla fine Maria De Filippi dice di credere al cavaliere, il quale gli!dice più volte che se non crede alle sue parole lui lascerà per sempre il programma”.

