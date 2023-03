Uomini e donne, Armando Incarnato smaschera Paola?/ L’accusa choc

Uomini e donne, Armando Incarnato accende una nuova polemica al trono over: c’entra Paola

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV con Uomini e donne, che vede Armando Incarnato accendere una polemica sulla dama Paola, al trono over. La querelle tra gli over, al format sui sentimenti prodotto e condotto da Maria De Filippi, nasce sulla base delle nuove segnalazioni che il napoletano rende pubbliche ai danni della dama. Così come si apprende dalle anticipazioni TV relative alle registrazioni di Uomini e donne datate il 18 e il 19 marzo, fornite da Lorenzo Pugnaloni via social, sulla pagina Instagram Uomini e donne classico e over.

“Paola è stata accusata da Armando Incarnato di avere un agente/manager ed è nata una polemica lunghissima”, fanno sapere gli esclusivi spoiler TV. Insomma, la dama attiva al trono over di Uomini e donne, Paola, potrebbe vedersi costretta a lasciare lo studio del dating-show. Questo, date le segnalazioni avanzate da Armando Incarnato ai danni di lei, che compromettono la veridicità del sedicente interesse di Paola alla partecipazione al programma per la ricerca dell’amore. Che Paola sia a Uomini e donne, perché alla ricerca di visibilità, come fonte di business? Chissà.

Paola fuori da Uomini e donne, come Desdemona Balzano?

La querelle intestina sollevatasi, a quanto pare, a Uomini e donne, come anticipato dall’esperto delle anticipazioni TV, si registra dopo la “cacciata” di Desdemona Balzano. Quest’ultima, dama uscente del trono over, intanto, rende noto di voler adire le vie legali contro una compagine di Uomini e donne. Ma per scoprire di più su Paola e la polemica nata con Armando Incarnato, bisogna seguire i nuovi appuntamenti TV di Uomini e donne. Cosa succede alla corte di Maria De Filippi? Se al trono over continuerebbero a giungere in studio delle segnalazioni, il trono classico invece festeggia l’unione della nuova coppia TV attiva via Instagram e nata a Uomini e donne, Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli.

