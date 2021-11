Uomini e Donne, arriva una nuova tronista?/ L’indiscrezione:”E’ una bella mora e…”

A “Uomini e Donne” sarebbe in arrivo una nuova tronista. Alcune indiscrezioni, non confermate, rivelano che la ragazza non sia un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo. La ragazza avrebbe già fatto il video di presentazione e dovrebbe arrivare tra poche settimane. L’indiscrezione parla di “una bella mora”. Questo fa pensare che una delle due troniste tra Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte sia pronta alla scelta o quasi. Entrambe stanno arrivando alla fine del percorso a “Uomini e Donne”. La loro esperienza nello show di Canale 5 è iniziato a fine agosto, durante le prime registrazioni di questa edizione.

Inoltre, pare proprio che siano tutte e due a buon punto. I dubbi sono ancora tanti, almeno secondo quanto le due troniste dichiarano in studio. Roberta si ritrova tra Luca e Samuele. Roberta ha baciato in esterna entrambi i corteggiatori ammettendo di non avere una preferenza. La giovane ha dichiarato di provare dei sentimenti per entrambi. Andrea Nicole è invece ancora divisa tra Ciprian e Alessandro. In molti sono convinti che la scelta della Conte ricadrà sul primo, per cui ha sempre mostrato un forte interesse. Col tempo, le idee del pubblico sono un po’ cambiate. In effetti, Alessandro si è fatto strada nel cuore della tronista e potrebbe accadere il colpo di scena.

Uomini e Donne, Andrea Nicole divisa tra Alessandro e Ciprian

Andrea Nicole ha raccontato il suo percorso di transizione. In un’intervista a Dipiù, la tronista di “Uomini e Donne” ha rivelato di aver vissuto momenti difficili durante la sua infanzia. Andrea ha preso coscienza della disforia di genere durante il periodo delle medie e a quel punto ha deciso di scrivere una lettera ai genitori che però ebbero una reazione imprevista: “Non hanno approvato. O meglio, mi hanno detto: ‘Vai sei mesi in terapia, verremo anche noi. Il tuo è solo un capriccio”, le dissero. Andrea accettò, ma lo psicologo parlò chiaramente ai genitori: “Vostro figlio è una donna, sì, una femmina. Il problema non ce l’ha lei, il problema ce lo avete voi che non riuscite ad accettarlo”. E così da allora è iniziata la liberazione di Andrea, che poi dopo aver compiuto i 18 anni ha iniziato il percorso che le ha permesso di cambiare sesso: o meglio, di diventare esattamente quello che voleva.

Nelle ultime registrazioni di “Uomini e Donne”, la tronista ha avuto modo di essere protagonista di una esterna molto toccante con il giovane Alessandro, che le ha fatto conoscere la sua mamma. Tra i due, poi, c’è stato anche un intenso bacio. Successivamente, Andrea Nicole è uscita in esterna con Ciprian e, anche in questo caso, tra i due c’è stato un super bacio appassionante. Quale sarà la sua scelta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA