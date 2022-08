Grande Fratello Vip 7, Andrea Nicole Conte nel cast? L’ex tronista vuota il sacco

Andrea Nicole Conte al Grande Fratello Vip 7? L’ex tronista: “Non ne so nulla“

Sono settimane di rumors e indiscrezioni attorno al cast del Grande Fratello Vip 7, al via da settembre in prima serata su Canale5. Il ricco parterre di concorrenti è ancora in fase di costruzione, con Alfonso Signorini che ha tutta l’intenzione di creare un cast all’altezza e che possa replicare il grande successo della scorsa edizione. Intanto, tra i nomi circolanti sul web, spicca anche quello dell’ex tronista di Uomini e donne Andrea Nicole Conte.

Andrea Nicole Conte concorrente al Grande Fratello Vip?/ Dopo Uomini e Donne...

Chiacchiericci che tuttavia sono stati prontamente smentiti dalla diretta interessata, in una diretta Instagram avuta con i fan pochi giorni fa sul proprio profilo. Come riportato anche da Biccy, Andrea Nicole si è detta assolutamente estranea ai fatti e ha dunque negato di essere una delle papabili concorrenti del reality: “Stanno uscendo varie voci su una mia partecipazione al GF Vip? Io non ne so nulla davvero. Io sono sempre l’ultima a sapere le cose. Devo vedere cosa dicono gli articoli? Vado anche a leggere, ma davvero non ne so nulla“.

Andrea Nicole tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè?/ L'ex Uomini e Donne sbotta e...

Grande Fratello Vip 7 nel pieno dei preparativi: ancora incertezza sul cast

Intanto fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip 7, che al momento può contare su un solo concorrente al momento ufficializzato: si tratta di Giovanni Ciacci. Tanti invece i nomi che si sono susseguiti sul web in queste settimane: da Fariba Tehrani al ritorno di Patrizia De Blanck, da Antonella Fiordelisi e Patrizia Rossetti, sino alla possibilità di rivedere Giulia Salemi ma in un ruolo speciale e del tutto inedito per il reality.

Confermatissima nel ruolo di opinionista per il secondo anno consecutivo c’è Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis quest’anno non sarà affiancata da Adriana Volpe, con la quale ha avuto più di un battibecco nella passata edizione, ma dalla grande novità di quest’anno: Orietta Berti. Alfonso Signorini sembra voler fare davvero le cose in grande e puntare su pezzi da novanta, in attesa di conoscere il mosaico completo dei concorrenti della nuova edizione.

Andrea Nicole si sente male su Instagram/ Ex tronista Uomini e Donne: "Quasi svengo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA