Uomini e Donne/ Ascolti bomba: Ida e Riccardo battono sempre i giovani (trono over)

La scorsa settimana il trono over di Uomini e Donne si è portato a casa un buon numero di ascolti. L’appuntamento che ha ricevuto più consensi da parte del pubblico è stato quello di mercoledì 23 ottobre con 3 milioni di telespettatori sintonizzati e una share del 25%. Sul finale si è arrivato anche al 26,83% pure per merito della sfilata delle donne a tema “Pigiama party per due”. Le dame del parterre infatti, hanno avuto l’occasione di sfilare in versione sexy, facendo anche arrabbiare alcuni protagonisti. Pamela Barretta ha dovuto discutere con Enzo Capo, per colpa di un abbigliamento considerato fin troppo succinto. Al secondo posto troviamo l’appuntamento di martedì 22 ottobre con 3.068.000 di spettatori pari al 24,89% di share, che sul finale è sceso intorno al 24,33%. In quella occasione, si è parlato ancora del faccia a faccia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, con protagonista anche Armando Incarnato. La puntata d’esordio del lunedì, ha conquistato il 23.7% di share con 2.985.000 di spettatori e narrando le vicende sentimentali con protagonista Gemma Galgani e JeanPierre.

Uomini e Donne, ascolti bomba per il trono over

E se il trono over di Uomini e Donne continua a procedere a gonfie vele, convincono sempre meno i giovani tronisti. Le dinamiche spente e con pochi contenuti, continuano ad appassionare sempre meno il pubblico, in favore degli amici senior. Riccardo Guarnieri e Ida Platano, sembrano essere i protagonisti che al momento catturano maggiormente l’attenzione del pubblico. A breve però, secondo le anticipazioni della rete, la coppia lascerà il programma nella speranza di riprovarci ancora. Questa volta andrà bene oppure li ritroveremo nuovamente in studio? Staremo a vedere! “È ovvio che se Ida tornasse indietro e ammettesse certe cose io sarei qui, io ad oggi ho le idee chiare: sono arrabbiato, ma basterebbe una sua telefonata. Ida ha detto proprio in un’intervista sul magazine, che agli uomini che ha avuto è mancato il coraggio. Coraggio che stavolta però è mancato a lei”, ha ribadito di recente Riccardo, proprio tra le pagine del magazine dedicato al programma. “Io a Ida mi sono dichiarato: per me ora c’è lei e basta”, ha concluso.

